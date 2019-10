„Este sigur că în PSD vor fi lupte crâncene, după ce vor fi pierdute alegerile prezidenţiale, pentru că ele sunt alegeri pierdute, indiferent. Cred că orice om lucid spune asta.

Doamna Dăncilă nu are nicio şansă să câştige alegerile prezidenţiale şi cred că are puţine şanse să intre în turul doi. Este dramatic pentru PSD, eu am fost 20 de ani, acolo, şi nu îmi este indiferent ceea ce se întâmplă”, a declarat Adrian Țuțuianu pentru Libertatea.

Membru al Partidului Pro România, Adrian Țuțuianu a vorbit și despre strategia pe care o va adopta în Parlament.

„Strategia PSD va fi aceea de a bloca procedurile parlamentare, profitând de împrejurarea că încă în Birourile Permanente ale celor două Camere există o majoritate care le permite să amâne şi să fixeze nişte termene mai lungi”, a declarat Țuțuianu pentru sursa citată.

