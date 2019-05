Viorica Dăncilă s-a hotărât să vorbească: „Eu cred că mi-am făcut datoria ca prim-ministru”

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, sâmbătă, că Summitul de la Sibiu este important pentru România și nu se va ruga de nimeni să o invite.





„Nu sunt supărată (că nu a fost invitată la summit - n.r.), pentru că nu cred că acest lucru ar rezolva lucrurile şi eu gândesc constructiv. Eu sper ca acest summit să iasă cât mai bine, este important pentru noi, ca ţară, dincolo de orgoliile proprii, dincolo de interesul personal al unuia sau al altuia, eu cred că e important pentru noi ca ţară ca acest summit să iasă foarte bine, toţi liderii europeni să plece încărcaţi pozitiv şi cu anumite concluzii, nu numai în ceea ce priveşte România, dar şi în ceea ce priveşte creionarea viitorului Uniunii Europene.

În acest sens, eu cred că mi-am făcut datoria ca prim-ministru. Pe 1 mai am participat la un summit, la Varşovia, unde m-am întâlnit cu omologii mei din ţările din Europa Centrală şi de Est şi unde am semnat împreună Declaraţia de la Varşovia, adică o opinie în ceea ce priveşte viitorul Europei, al ţărilor din Europa Centrală şi de Est, unde am subliniat că nu vrem să mai existe diferenţe între Est şi Vest, Nord - Sud, state mici - state mari, state vechi - state membre noi şi în acelaşi timp că nu mai vrem un dublu standard, nu vrem o Europă cu două viteze, iar la masa deciziei să participe toate cele 28 de state membre, pentru a vorbi într-adevăr de unitate şi coeziune în UE”, a spus Dăncilă.

Premierul a făcut referire la faptul că au existat păreri că fiecare stat membru are un singur loc în Consiliul European, ea precizând că au existat şi excepţii.

„Nu am să mă rog de nimeni ca să mă invite la acest lucru. Eu am considerat că este bine pentru ţara noastră şi eu cred că am dat dovadă de acest lucru atunci când am preluat preşedinţia (n.r. - Consiliului UE). Am văzut şi opinia conform căreia nu este posibil să participe decât preşedintele României, că nu pot fi două scaune la aceeaşi masă, aş da exemplul tocmai preşedintelui Consiliului European, domnul Tusk, care, dacă dăm timpul înapoi, vedem că atunci preşedintele şi premierul au participat la un summit. Mai mult, şi în Estonia a fost un lucru de genul acesta. Dincolo de aceste lucruri, eu sper ca acest summit să aibă rezultate bune şi sunt convinsă că ideile luate la summit revin tot în sarcina Guvernului, aşa că sperăm ca acolo să avem concluzii cât mai bune”, a menţionat ea, conform Agerpres.

