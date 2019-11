Viorica Dăncilă, a afirmat, joi seară, la o conferinţă de presă organizată la sediul PSD, că vede în tot ce spune fostul ministru al Justiţiei, Ana Birchall, este ca şi când ar face parte din staff-ul de campanie al lui Iohannis

„Văd discursul doamnei Birchall ca şi cum ar face parte din staff-ul de campanie al domnului Iohannis. Văd o apropiere foarte mare.

Este membru al Parlamentului României. A votat pe anumite legi în Parlament. Eu nu sunt membru al Parlamentului României, nu știu ce s-a întâmplat în Comisia Iordache. Nu ştiu ce vrea să spună doamna Birchall, poate să justifice modul în care a acţionat”, a spus Viorica Dăncilă

Referitor la scandalul demiterii fostului ministru, Birchall a postat un mesaj pe Facebook

„În «prea marea sa înțelepciune», ca sa nu spun altfel, pentru a justifica execuția mea din partid, d-na Dăncilă afirma:

«După alegerile europarlamentare, am hotărât cu toții că nu mai discutăm despre justiție, guvernul nu va interveni în niciun subiect legat de justiție. Ne-am învățat lecția şi nu vrem să mai repetăm greșelile făcute. Doamna Birchall a ieșit în spațiul public cu teme legate de justiție și acest lucru i-a deranjat pe colegi.» «Faptul că a ieşit pe declaraţii pe justiţie fără să aibă acest drept, această posibilitate. Faptul că noi am înţeles votul de la europarlamentare şi de atunci nu am mai vorbit despre justiţie»

Păi doamna Dăncilă, era în fișa postului de ministru al justiției să vorbesc despre justiție, despre nenorocirile pe care le-am găsit în legile făcute și în timpul mandatul dvs. de «Comisia specială Iordache» de exemplu, despre asaltul asupra justiției, că doar nu era să vorbesc despre vreme sau despre broșe….”, a scris Ana Birchall pe Facebook.

