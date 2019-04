Viorica a răbufnit când a văzut că este victima unei escrocherii pe internet. „Nu am nicio legatură cu această femeie”

Cunoscuta cântăreaţă, Viorica de la Clejani a explodat pur şi simplu pe pagina sa de socializare, după ce a aflat cu stupoare că cineva îi foloseşte numele pentru a vinde produse de slăbit. Viorica a descoperit accidental această escrocherie în mediul virtual, unde a văzut că mai există o pagină care nu-i aparţine





La rândul ei, cântăreaţa s-a delimitat de existenţa acelei pagini şi a lansat un apel tuturor celor intră pe acea pagină să nu creadă tot ce le spune femeia, potrivit libertatea.ro

„Dragii mei, multi dintre voi m-ati intrebat despre aceasta impostoare, care se foloseste de numele meu, pentru a promova si a vinde un anumit produs de slabit, eu va sfatuiesc sa nu intrati in jocul ei Este o minciuna! Eu nu am nicio legatura cu aceasta femeie. Oamenii din ziua de azi sunt in stare sa vanda si pe dracu’ pentru a castiga bani!”, a transmis Viorica de la Clejani.

Andreea Balan a facut anuntul despre starea ei de sanatate! I se citea tristetea in ochi! Fanii sunt tulburati dupa ce au auzit asta

Pagina 1 din 1