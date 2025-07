Politica Viorel Cataramă recunoaște că a oferit mită







Omul de afaceri Viorel Cataramă a făcut o declarație șocantă, afirmând deschis că a oferit mită de-a lungul vieții.

Mărturisirea sa vine pe fondul scandalului public declanșat de demisia fostului vicepremier Dragoș Anastasiu, care a recunoscut, într-un dosar în care a fost judecată și condamnată o funcționară ANAF, că i-a oferit mită timp de opt ani, la cererea acesteia. Funcționara i-a cerut lui Anastasiu să încheie un contract cu firma fiului ei.

În acest context, Cataramă a făcut o dezvăluire neașteptată: „A spune că nu am dat șpagă în viața mea ar fi un neadevăr, că eu nu am interpretat-o ca fiind șpagă sau i-am dat o altă conotație, dar, în esență, dacă discutăm, da, am dat și eu la rândul meu de când m-am născut și până astăzi”.

Întrebat dacă a oferit mită, Cataramă a răspuns: „Da, da!”. Când a fost întrebat în ce context și dacă faptele sunt prescrise, răspunsul omului de afaceri a fost evaziv: „Nu știu!”.

Totuși, el a continuat: „Am dat șpagă de când m-am născut și până astăzi”.

Cataramă a ținut însă să facă o distincție importantă, subliniind că nu a fost vorba despre o formă de protecție: „Eu n-am plătit niciodată taxă de protecție!”.

Fostul lider liberal a susținut că actele de mituire nu au fost determinate de presiuni externe, ci de alegerea personală. Întrebat dacă a oferit șpagă pentru a-și proteja afacerile sau pentru a putea supraviețui în mediul de business românesc, Viorel Cataramă a răspuns: „Pentru că așa am vrut eu!”.

Mai mult, el a recunoscut existența unei culturi generalizate a mitei în societatea românească: „Au fost momente în care am vrut, hai să spunem, să dau șpagă și n-am reușit… există o cultură, și în momentul în care ești pe lângă cultură, nu e bine. Simplu”.