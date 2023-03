„Violoncelistul lui Putin” a transferat zeci de milioane de euro în conturi din Elveţia. Patru bancheri sunt judecaţi pentru că ar fi închis ochii la provenienţa fondurilor

Trei angajați și directorul general al băncii elvețiene Gazprombank sunt judecați pentru că au acceptat să gestioneze activele violoncelistului rus Serghei Roldughin. Artistul este unul dintre apropiații lui Vladimir Putin. Toți cei patru angajați au fost acuzați că nu au luat măsurile de precauție necesare pentru a se asigura că rusul este adevăratul proprietar al sumelor care au ajuns în conturile bîncii între 2014 și 2016.

Este suspectată proveniența milioanelor de franci elvețieni care au trecut prin conturile deschise pe numele lui Roldughin. Legislația din Elveția spune că muzicianul ar trebui să fie și el obiectul unei verificări stricte pentru că este o persoană expusă politic. Violoncelistul este nașul uneia dintre fiicele liderului de la Kremlin.

Presa elvețiană s-a întrebat încă de când s-a aflat că cei patru angajați sunt suspecți, dacă artistul era adevăratul proprietar al conturilor. Mulți jurnaliști consideră că Roldughin este doar „un om de fațadă” care îl ajută pe Putin. Cei patru angajați ai băncii, dintre care trei sunt ruși și celălalt elvețian, s-au prezentat miercuri, 8 martie, la tribunalul districtual din Zurich. Ei au negat acuzațiile aduse la adresa lor. În cazul în care se va dovedi vinovăția lor, riscă o pedeapsă de şapte luni închisoare cu suspendare.

De unde ar putea avea Serghei Roldughin sumele mari de bani

Au existat îndoieli în legătură cu conturile lui Rodulghin încă de la deschiderea lor. Principala întrebare a fost cum poate câștiga un dirijor sume atât de mari de bani. Judecătorul chiar i-a întrebat pe inculpați de ce nu au verificat sursa de proveniență. În plus, au fost aduse dovezi că cei patru angajați nu au făcut demersurile necesare pentru a determina identitatea beneficiarului real al fondurilor.

Procurorul Jan Hoffmann a spus că în jur de 30 de milioane de franci elvețieni, 31,84 mulioane de dolari, se află în conturile muzicianului rus. Roldughin are două conturi deschise, din 2014, la Gazprombanjor. Este important de precizat că muzicianul se află pe lista rușilor sancționați de Elveția din cauza războiului din Ucraina. În plus, el nu are nicio activitate ca om de afaceri și nici nu deținea înainte de deschiderea conturilor bancare sumele mari de bani.

„Toate dovezile contrazic faptul că Serghei Roldughin este adevăratul proprietar al activelor”, a spus procurorul Jan Hoffmann în faţa instanţei. Avocatul celor patru acuzați a replicat că nu există nicio dovadă că violoncelistul nu ar fi adevăratul proprietar al sumelor mari de bani. „Resping acuzaţiile. Pentru mine, personal, este o situaţie extraordinară”, a spus directorul general al băncii. Sursa: news.ro