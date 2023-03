Un caz controversat din Elveția ar putea dezvălui modul în care Vladimir Putin își ascunde averea colosală

Guvernul elvețian aduce acuzații de neglijență penală împotriva a patru directori ai Gazprombank, care are sediul în Elveția, după cum a relatat pentru prima dată Tages-Anzeiger, o publicație elvețiană. Procurorii îi acuză pe bancheri că au gestionat în mod necorespunzător banii lui Serghei Roldugin, un violoncelist care este și nașul fiicei lui Putin. Procesul va începe la data de 8 martie.

Actul de acuzare îi învinuiește pe bancheri că nu au investigat dacă Rodulgin era proprietarul real al anumitor conturi, în ciuda faptului că violoncelistul era o „persoană expusă politic”.

Procurorii elvețieni speră, de asemenea, că acest caz poate face lumină asupra averii lui Putin. „Este știut faptul că președintele rus Putin are în mod oficial un venit de puțin peste 100.000 de franci elvețieni (106.000 de dolari) și că nu este bogat, dar de fapt are active enorme gestionate de persoane apropiate lui”, se arată în rechizitoriu, potrivit Financial Times.

Procurorii susțin că Roldugin avea active de cel puțin 50 de milioane de dolari și plănuia să trimită în fiecare an încă 10 milioane de dolari în conturi elvețiene, care „în general nu erau în niciun fel plauzibile ca fiind activele proprii ale lui Roldugin”.

Panama Papers

Roldugin a fost o figură cheie în Panama Papers, un set de documente scurse publicate în 2016 care detaliau proprietarii companiilor cu sediul în paradisuri fiscale offshore. Investigațiile jurnaliștilor au descoperit că Roldugin și alți apropiați ai lui Putin dețineau acțiuni semnificative în companii rusești, ceea ce implică faptul că Putin ar putea fi mai bogat decât sugerează dezvăluirile oficiale.

Elveția a început investigația privind Gazprombank ca răspuns la Panama Papers. În 2018, autoritatea elvețiană de reglementare financiară a declarat că banca „a încălcat grav cerințele sale de diligență în materie de combatere a spălării banilor” și a recomandat o anchetă penală. Unitatea elvețiană a Gazprombank a început să-și lichideze operațiunile anul trecut, în urma invaziei Rusiei în Ucraina.

Atât SUA, cât și Uniunea Europeană i-au impus sancțiuni lui Putin la 25 februarie 2022. Ambele jurisdicții au impus, de asemenea, sancțiuni împotriva lui Roldugin.

Elveția a adoptat sancțiunile Uniunii Europene împotriva lui Vladimir Putin și a altor miniștri și oligarhi importanți în martie anul trecut. Decizia țării de a adopta sancțiunile UE a pus deoparte tradiția sa de neutralitate în disputele și conflictele internaționale.

Cât de bogat este Putin?

Potrivit dezvăluirilor oficiale ale guvernului rus, Putin a câștigat 135.000 de dolari în 2021. Cu toate acestea, se presupune că președintele Rusiei ar deține ceasuri de lux de înaltă clasă, un superyacht și un conac de 190.000 de metri pătrați cu vedere la Marea Neagră.

Criticii lui Putin plasează averea acestuia la zeci, dacă nu sute, de miliarde de dolari, ceea ce, dacă ar fi corect, l-ar plasa pe președintele rus printre cei mai bogați oameni din lume. Cea mai extremă afirmație vine de la finanțistul Bill Browder, un critic al lui Putin și unul dintre principalii susținători ai Legii Magnitsky, care a susținut într-o audiere din 2017 în Senatul SUA că activele președintelui rus se ridică la 200 de miliarde de dolari.

Dacă această cifră este exactă, președintele rus ar deveni cea mai bogată persoană din lume, înaintea directorului general al LVMH, Bernard Arnault, și a directorului general al Tesla, Elon Musk.

