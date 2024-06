EVZ Special Violeta Romanescu, România TV, la Gala Capital: „Am petrecut până acum 20 de ani în presă”







Este bine știut că viața în mediul televiziunii nu este deloc una ușoară. Însă, pasiunea este ceea care transformă acest loc de muncă într-un adevărat stil de viață. Pe mai departe, este dependență. Asta se întâmplă celor care, de prima dată, nici nu gândeau că vor apărea pe micul ecran. Acesta este și cazul Violetei Romanescu, astăzi crainic cunoscut al postului de televiziune România TV.

Violeta Romanescu a primit din partea Revistei Capital Premiul pentru „Două decenii de jurnalism de calitate în presa centrală”. „Este o onoare pentru mine”, spune jurnalista pe scena Premiilor Capital. „Din cei 20 de ani de presă, ultimii 12 i-am petrecut la România TV. De aceea, consider că acest premiu trebuie dedicat și postului de televiziune România TV. Mulțumesc Revistei Capital pentru acest premiu!”, continuă Violeta Romanescu.

Violeta Romanescu: „Oferim oamenilor exact ceea ce doresc să vadă!“

„Am intrat în presă întâmplător! Eram în ultimul an de facultate și o cunoștință m-a întrebat dacă aș vrea să lucrez în radio, tocmai se deschisese un post nou de radio, primul post de radio de știri din sport, și aveau nevoie de prezentatori!“, declară Violeta Romanescu pentru Capital. „Mi-a plăcut ideea, așa că m-am prezentat la interviu. Doi ani am lucrat la radio, apoi am făcut trecerea în televiziune, la Realitatea TV. Dacă nu m-aș fi angajat încă din timpul facultății, probabil că acum lucram la o bancă pentru că am studiat Finanțe-Banci“, mai spune jurnalista.

Despre succes, ca despre viață

Violeta Romanescu nu cred că există neapărat o rețetă a succesului. „Însă, suntem foarte atenți la ce își dorește publicul în ziua de astăzi. La România TV puteți urmări nu doar știri și emisiuni politice, ci și știri din zona economică, socială sau mondenă. Încercăm să oferim publicului nostru toate informațiile importante ale zilei“, explică jurnalista.

Se știu aceste lucruri, dar, totuși, audiențele vorbesc despre succesul tot mai consistent al postului.

„Succesul România TV se datorează și faptului că, aproape întotdeauna, suntem primii care oferim informația publicului nostru. Într-o televiziune de știri contează foarte mult rapiditatea cu care te miști. Oamenii vor să fie informați, iar în ultimii ani aleg să se informeze de la România TV. De aceea audiențele ne plasează pe primul loc în rândul televiziunilor de știri“, punctează Violeta Romanescu.

Gafele umanizează

Ca orice om de televiziune, și Violeta are poveștile ei. Dar, mai știm un lucru: gafele de pe sticlă aduc o tușă de umanitate, acea legătură care face publicul să te simtă mai aproape.

„Fără gafe nu se prea poate. Îmi aduc aminte, că, la foarte scurt timp de când trecusem de la sport la știri, a murit Adrian Păunescu. Era printre primele mele breaking news-uri. Aveam foarte mulți invitați pe telefon, dar și în studio, iar eu, la un moment dat, am spus că a murit… Adrian Năstase! Am înlemnit după ce mi-am dat seama de gafa pe care o făcusem. M-a corectat un invitat, apoi am tras aer în piept și am mers mai departe“, își amitește omul de televiziune.

Totuși, Violeta nu a făcut mari gafe în cei 20 de ani de când lucrează în presă. Dar următoarea trebuie amintită, mai ales pentru că mulți jurnaliști au trecut prin ea.

Planuri de viitor

„Un alt moment pe care l-am gestionat cu greu a fost într-o seară, când am realizat o emisiune împreună cu colegul meu Marius Niță și am făcut, efectiv, o criză de râs în direct! Credeți-mă este foarte dificil să depășești un astfel de moment. Nu îmi mai aduc aminte exact de la ce am început să râdem, dar niciunul dintre noi nu mai era capabil să țină emisia, așa că unul dintre invitați, Bogdan Chirieac, și-a dat seama și a preluat emisia câteva minute bune până când ne-am revenit“, ne mai povestește Violeta Romanescu.

Ce și-ar dori jurnalista pentru viitorul imediat – ceva limpede: un talk-show.

„Anul acesta este unul atipic, cu multe alegeri: locale, europarlamentare, prezidențiale și parlamentare, așa că nu a mai fost loc și pentru alte proiecte! Așadar, în actuala perioadă, totul este axat pe aceste campanii, Îmi doresc însă ca, în viitorul apropiat, să am propriul meu talk -show“, ne mai dezvăluie Violeta dorința ei cea mai fierbinte.

Gala Capital „Femei de Succes” 2024

Revista Capital a premiat femeile care fac performanță în România în cadrul Galei Capital „Femei de Succes”, ediția 2024. Evenimentul a avut loc joi, 20 iunie 2024, și a reunit femei lider din mediul de business, antreprenoriat, politic, cultural, medical, social, sportiv și mass-media.

Gala Capital „Femei de Succes” se numără printre evenimentele de tradiție organizate de revista Capital. În fiecare an, revista Capital celebrează performanțele femeilor din România și recunoaște rolul acestora în dezvoltarea mediului economic, administrativ și social din țara noastră.