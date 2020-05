„Nu înțeleg isteria PSD de a face scandal în legătură cu rezultatele deplasării mele. PSD nu știe decât să facă scandal, nu rezolvă nicio problemă, ci doar e furios când un ministru liberal reușește să facă ce ei nu au reușit de ani de zile să facă în acest minister.

În Germania, am avut discuții în ferme, unde am văzut condiții diferite de lucru. Nu pot să pun etichetă pe angajatorii germani că ar exploata români, pentru că nu e adevărat.

Am avut o serie de discuții cu firmele germane. Nu pot să pun acum niște etichete. Am văzut condiții de muncă decente . De asemenea, am discutat cu ministrul Muncii din Germania și s-a simțit jenat de situația din unele ferme. Acest subiect a fost adus în atenția opiniei publice din Germania.

Nu a fost o vizită protocolară, a fost o vizită de lucru. Sunt primul ministru al Muncii care s-a dus să vorbească cu muncitorii români de acolo. La 24 de ore după ce am văzut situația din unele ferme, au apărut primele decizii ale guvernului german. De la începutul anului următor se vor vedea și primele schimbări. S-a decis pontarea digitală a programului de lucru.

La 24 de ore de la vizita mea în Germania, ministrul Muncii a spus că va intensifica controale la fermele din agricultură și în industria cărnii. Ministrul m-a asigurat că mă va informa despre controalele pe care le va efectua în agricultură și în industria cărnii. În cazul în care un român va fi infectat cu coronavirus va fi preluat de o unitate spitalicească din Germania”, a spus Violeta Alexandru