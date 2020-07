De asemenea, Violeta Alexandru a mai spus că în ultimii ani, toate creşterile de alocaţii au fost făcute „ca urmare a iniţiativelor PNL”.

„PNL este determinat să găsească resurse pentru creşterea pensiilor şi a alocaţiilor, altminteri ştiţi că alocaţiile au fost crescute în ultimii ani ca urmare a iniţiativei PNL. PSD este populist. Vorbeşte despre ce şi-ar dori. PNL chiar a făcut. Toate creşterile de alocaţii, în ultimii ani, au fost făcute ca urmare a iniţiativelor PNL. (…) Avem nevoie de cifrele Ministerului Finanţelor pentru a fi responsabili cu privire la ce se întâmplă cu pensiile”, a afirmat, într-o conferinţă de presă, liderul liberalilor bucureşteni.

Potrivit Violetei Alexandru, Ministerul Finanţelor va prezenta în scurtă vreme „o primă diagnoză a încasărilor la buget”.

„MFP trebuie să ne spună care este situaţia în acest moment. În baza acestei evaluări, vom face o discuţie argumentată. (…) Cu siguranţă ele vor creşte. Premierul a făcut aceste declaraţii. Cu siguranţă avem datoria să fim responsabili nu numai cu privire la acest an, ci şi la anul viitor”, a susţinut ministrul Muncii. În urmă cu câteva zile, ministrul Finanțelor,

Florin Cîțu a afirmat zilele trecute, că pensile și alocațiile vor crește gradual în acest an și anul viitor.

„Ştiu că este nevoie să creştem pensiile, dar vreau să facem asta în contextul în care am spus că vrem să alocăm mai mulţi bani pentru investiţii. N-are sens să vorbim despre creşterea pensiilor fără să vorbim de o economie care creşte, care produce, care are de unde să plătească pensii, salarii şi alocaţii. Noi am reuşit să ne finanţăm şi să avem încrederea investitorilor străini tocmai că am fost precauţi şi că am reuşit să administrăm responsabil finanţele ţării. Propunerea mea este de 10% (creşterea pentru pensii – n. r.), ca să avem bani şi pentru alocaţii şi pentru investiţii. Dacă nu facem aşa şi mergem pe direcţie populistă, nu vom avea bani nici de investiţii, nici de de altceva. Suma care mergea la buget din impozitarea pensiilor speciale era de 1 miliard de lei. Cheltuielile în plus pentru pensii, în ultimele patru luni de zile, sunt de 10 miliarde de lei. O creştere cu 10% a pensiilor anul acesta înseamnă un punct procentual la cheltuielile de anul viitor. Deci, asta înseamnă să găsim un punct procentual anul viitor la cheltuieli”, a afirmat Cîţu, potrivit agerpres.ro