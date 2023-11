Violențe în Bundesliga. Zeci de polițiști răniți la meciul Eintracht Frankfurt – VfB Stuttgart

Violențe în Bundesliga, campionatul din Germania, la meciul de fotbal care s-a disputat între Eintracht Frankfurt și VfB Stuttgart, încheiat cu victoria oaspeților (1-2). Aproximativ 50 de poliţişti au fost răniţi în ciocnirile pe care le-au avut cu suporterii echipei gazdă, Eintracht Frankfurt. Aceste violențe au izbucnit chiar înainte de începerea partidei.

Autoritățile au confirmat confruntările dintre oamenii de ordine și suporterii echipei Eintracht Frankfurt. Astfel, conform informațiilor furnizate, mai mulţi membri ai personalului de securitate de la Deutsche Bank Park au fost răniţi. Polițiștii care au intervenit pentru a pune capăt acestor violențe au avut și ei de suferit.

Aproximativ 50 de lucrători ai serviciilor de poliție au suferit diferite răni în bătăile ce au urmat. Iar dintre aceștia, patru au avut nevoie de internare în spital.

Pe de altă parte, poliţia a precizat că a efectuat „mai multe arestări”, între cei responsabili, pe fondul acestor violențe.

Încăierările dintre suporteri și poliție au început în jurul orei 17.45, cu 45 de minute înainte de lovitura de debut a meciului. Aceste violențe au fost declanșate de un grup local de fani ai lui Eintracht. Localnicii au atacat mai întâi personalul de securitate. Ei s-au opus controlului de la intrarea în stadion.

Astfel de controale au loc la meciurile echipei Eintracht, în rândul suporterilor fanatici care provoacă violențe pe stadion.

În ajutorul scandalagiilor au intervenit alte grupări de ultrași, care se instalaseră deja în tribuna lor. Bătaia s-a generalizat, astfel încât, personalul de securitate a făcut apel la poliție.

Eintracht Frankfurt lads clashed with the police ahead of their match against Stuttgart tonight! 🇩🇪💥 pic.twitter.com/bpsFTCx44f

— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) November 25, 2023