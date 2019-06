Scene de o violență extremă, în bar. Un tânăr a fost bătut până la inconștiență

Un tânăr de 22 de ania fost bătut crunt de un adolescent de 16 ani. Scena, de o violență extremă, s-a petrecut în comuna dâmboviţeană Costeştii din Deal.





Tânărul stătea lângă un aparat de jocuri mecanice şi îşi verifică un bilet la pariurile sportive, când agresorul s-a năpustit asupra lui din senin şi l-a lovit repetat cu pumnii şi cu picioarele.

Scenele desprinse parcă din luptele de arte marţiale au fost suprinse de camerele de supraveghere a barului. La mijloc ar fi, se pare, niște neînțelegeri mai vechi între victimă, şi fratele agresorului.

„Am fost atacat în bar de mai mulţi indivizi. Am înşeles că unul sau doi m-au lovit în spate. Am căzut cu capul de aparat. Am fost inconştient, nu mai ştiam ce s-a întâmplat. M-am trezit în salvare”, a spus Ionuț Tudor, victima.

Mama agresorului îi caută scuze fiului său. „Băiatul l-a provocat pe băiatul meu, aici. S-au dus, pe urmă la jocuri şi i-a arătat de la distanţă. Normal, că şi ăla s-a supărat”, notează antena3.ro .

Poliţiştii i-au deschis un dosar penal agresorului, dar îl cerctează în stare de liberatate.

