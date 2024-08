Monden Marius Șumudică nu dă doi bani pe natură. Ce gest reprobabil a făcut antrenorul. Video







Antrenorul, Marius Șumudică nu pare să fie tocmai un prieten al naturii. Cel puțin asta spun imaginile surprinse de paparazzi EVZ, ziua-n amiaza mare. Imaginile video, mai jos!

Antrenorul prins în flagrant

Marius Șumudică a fost surprins într-o ipostază nu tocmai demnă de un om de bine. Antrenorul a fost fotografiat pe Radu Beller în timp ce ieșea cu un prieten de la un restaurant. Până aici nimic neclar. Cei doi se îndreaptă fiecare către mașinile lor. În drumul spre mașina lui, Șumudică decide să scoată chiștocul din țigara electronică și în loc să găsească un coș de gunoi, îl aruncă direct pe jos.

Nonșalanța cu care a făcut gestul denotă că nu e la prima abatere. Nici măcar n-a schițat un gest de remușcare. Ulterior acestui gest Șumudică se bate pe burtă, probabil să își așeze mâncarea, apoi se scarpină în cap și își vede de drum. În urma lui, chiștocul a rămas aruncat pe șosea.

Șumudică n-a găsit încă echipă

Viața profesională a lui Șumudică nu pare că se așază foarte bine. Socotelile de a deveni antrenor la Rapid nu prea s-au împlinit. Asta chiar dacă ar fi refuzat o altă ofertă pentru a ajunge acolo. „Am avut oferte, am mai refuzat una din Arabia Saudită, nu mi-a plăcut ce a fost acolo. Am pierdut una din Qatar, nu vreau să spun din cauza cui am pierdut-o, așteptând și crezând că voi ajunge antrenor acolo, dar nu mai contează şi am pierdut oferta din Qatar. Acum am refuzat…

Vedem ce se va întâmpla, sunt un antrenor profesionist, care vrea să lucreze. În scurt timp cred că voi fi pe bancă. M-aș întoarce în campionatul românesc, să pot să-mi desfășor activitatea, să am condiții și tot. Da, de aici am plecat, iubesc România”, a spus Șumudică. Drept urmare, potrivit informațiilor din spațiul public, Șumudică nu antrenează nicăieri acum.

Imaginile video cu Șumudică, mai jos!