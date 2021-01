Fără căldură și apă caldă reprezintă cea mai mare problemă cu care se confruntă bucureștenii în continuare. Situația este disperată, mai ales în condițiile în care ne aflăm în plină iarnă, iar meteorologii anunță scăderea temperaturilor. În zilele următoare va fi și mai frig și vor cădea precipitații. Soluțiile nu există pe termen mediu, iar oamenii au fost nevoiți să apeleze la soluții de urgență. Mulți bucureșteni și-au achiziționat calorifere electrice și boilere pentru a suplini lipsa de apă caldă și căldură.

Despre această situație a scris, într-o postare pe contul de Facebook și Lucian Popescu. Este vorba despre fostul vicepreședinte al Curții de Apel București. El a semnalat că mari zone din București nu au în acest moment nici apă caldă, dar nici căldură. În plus, magistratul este revoltat pentru că nu există niciun oficial care să ofere vreun răspuns legat de aceste grave probleme.

„Nimeni nu răspunde la telefoane”

„În cartierele Balta Albă-Titan, Sălăjan și Diham, de-a lungul bulevardelor Nicolae Grigorescu și Chișinău și în zonele adiacente acestor lungi bulevarde, adică pe o suprafață de mai bine de 25 de kilometri pătrați, unde se află peste 250 de blocuri cu 4, 8 sau 10 etaje în care locuiesc sute de mii de oameni, sunt total oprite atât căldura, cât și apa caldă. Nimeni nu răspunde la telefoane, nu ai de unde obține relații și explicații”, a scris Lucian Popescu pe rețeaua de socializare.

Ce spunea Nicușor Dan despre problema legată de apa caldă și căldură

Legat de problema generală a rețelei de termoficare din București, primarul Nicușor Dan afirma. „Ce am spus în campania electorală este că facem tot ce ţine de noi ca să intervenim în timpul cel mai util posibil la a remedia avarii.

Şi, mai mult decât atât, am rezolvat nişte chestiuni pe termen mediu. În sensul că am obţinut cei 300 de milioane care erau disponibili încă din 2016 pentru reparaţia reţelei de transport. Am obţinut alte 200 de milioane de euro. Am făcut acea înţelegere prin care am reuşit să scoatem Elcen din insolvenţă. Să poată să ia 370 de milioane de euro, bani pentru modernizarea CET-urilor.