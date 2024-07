Viktor Orban, întâlnire scandaloasă cu Vladimir Putin. Liderii europeni sunt furioși

Viktor Orban a generat un nou val de critici din partea liderilor europeni, după ce a declarat că Rusia este următoarea destinație după vizita din Ucraina.

Charles Michel, președintele Consiliului European, a fost primul diplomat care a reacționat după declarațiile premierului Viktor Orban. Afirmațiile liderului ungar vin la doar câteva zile după ce Budapesta preluat la 1 iulie președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.

În acest context, președintele Consiliului European a subliniat că Viktor Orban, din postura de premier al unui stat membru UE și NATO, nu ar trebui să se angajeze în negociere cu Federația Rusă în numele Uniunii Europene.

„Președinția rotativă a UE nu are niciun mandat de a se angaja cu Rusia în numele UE. Consiliul European este clar: Rusia este agresorul, Ucraina este victima. Nicio discuție despre Ucraina nu poate avea loc fără Ucraina”, a scris Charles Michel pe X.

