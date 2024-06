International Viktor Orbán: În Europa au câştigat susţinătorii păcii







În Europa au câştigat susţinătorii păcii, a declarat premierul Viktor Orbán, preşedinte al FIDESZ, într-un interviu difuzat luni seara de televiziunea publică ungară M1.

Alegerile pentru Parlamentul European au fost o oportunitate de a încetini deriva spre război. "Privind de aici, s-a întâmplat ceea ce ne doream", a spus premierul.

În Franța, acest proces a fost chiar oprit. Acolo, susținătorii păcii au câștigat cu atâta forță încât au trebuit să fie convocate noi alegeri parlamentare.

Orbán îl vrea pe Trump președinte

"Așteptăm ca președintele Donald Trump să marcheze în repriza a doua în Statele Unite și atunci va fi pace", a adăugat Viktor Orbán, subliniind că niciodată nu au votat atât de mulți oameni pentru alianţa FIDESZ-KDNP (Partidul Popular Creştin Democrat) la alegerile pentru PE, la care partidele de guvernământ au obţinut peste două milioane de voturi.

Acesta este un rezultat record european, de departe cel mai mare sprijin primit de un actor politic, a declarat Viktor Orbán despre cele 44,6 la sută atinse, menţionând: participarea la alegeri este obligatorie în trei sau patru țări, unde rata de participare este în mod firesc mai mare, dar cei 57 la sută din Ungaria "ne aruncă în frunte" și arată că "democrația ungară este vie și înfloreşte". Orbán a mulțumit alegătorilor "care au stabilit acest record fantastic".

Referitor la mobilizare a spus: întotdeauna există un procent bun de cetățeni care trebuie abordați pentru a vota, astfel că mobilizarea este o chestiune cheie. Prezența la vot a fost atât de mare pentru că oamenii știau că miza alegerilor este mare şi trebuie să aleagă între război și pace, și au ştiut că există șanse de victorie numai dacă toți alegătorii sunt rugați să meargă la vot.

Orbán vrea oprirea „derivei către război din Europa și America”

În legătură cu Partidul Tisa, premierul a afirmat: "Ne-a complicat viața". A făcut alegerile deja complicate și mai complicate, pentru că au trebuit învinse două opoziții, atât cea veche, cât și cea nouă. I-am învins și pe noii adversari, cu 14 la sută, ceea ce îl vedem ca un rezultat deosebit de valoros, astfel încât a trebuit să luptăm nu cu o singură opoziție, ci cu două opoziții diferite.

Referitor la alegerile locale, a spus că sunt orașe în care s-a menținut încrederea și chiar a crescut sprijinul, au recâștigat orașele mari, dar și orașele pierdute. Lecția este că trebuie să lucrăm mai bine, doar munca umilă poate ajuta, a precizat Viktor Orbán, adăugând că a crezut mereu în muncă, campania a fost doar "rezultatul final". El și-a exprimat bucuria că nu au pierdut mai multe orașe decât au câștigat, că poziţia lor nu a slăbit la Budapesta și au câștigat detaşat alegerile pentru PE "în această situație dificilă, de război".

"Aparatul de campanie trebuia gestionat într-un spațiu foarte complicat", iar alegerile au fost complicate și mai mult de faptul că "între timp cu un ochi trebuia să fim atenți la partidele europene", a continuat premierul, care a amintit: mesajul său a fost război sau pace, iar alegerile pentru PE reprezintă o oportunitate de a încetini sau opri deriva către război, mai întâi în Europa, apoi în America. Dacă asta nu se va reuşi, "dacă nu putem să recuperăm în aceste două reprize", atunci în curând vom fi „în război până la nesfârşit".

Cum interpretează liderul maghiar alegerile din Europa

"S-a întâmplat exact ceea ce am planificat, ceea ce ne-am dorit, am reușit să încetinim acest tren, dar poate fi și oprit, de exemplu în Franța a fost un cutremur politic, deoarece partidele pro-pace au câștigat într-un procent foarte mare", a explicat Viktor Orbán, menţionând că acum așteaptă ca "domnul președinte Trump să marcheze în a doua repriză în Statele Unite și atunci va fi pace".

Premierul a subliniat că mai este peste un an și jumătate până la alegerile parlamentare din 2026, când trebuie îndeplinită sarcina guvernamentală. Este mult de lucru: trebuie să ne concentrăm pe reluarea creșterii economice, pe prevenirea ca inflația să nu mai crească, pentru ca pensiile să fie protejate, pentru ca ocuparea deplină a forţei de muncă să fie menținută, pentru ca programul de construcție de locuințe repornit să aibă acoperire financiară.

"Nu se poate guverna într-o logică de campanie, guvernarea înseamnă viața de zi cu zi a țării, dar, în același timp, trebuie să stăm cu ochii pe problema războiului și păcii, deoarece dacă ne lasăm prinși în război, totul se duce de râpă", a avertizat Viktor Orbán.

Ce urmează în Ungaria

Referitor la situaţia de după alegerile pentru Parlamentul European a declarat: dacă cele două fracțiuni de dreapta, conservatorii și fracțiunea Identitate, vor ajunge la un consens și se va alătura şi FIDESZ-KDNP, atunci dreapta va termina pe locul doi, doar Partidul Popular va fi înaintea ei, dar dacă se va reuşi crearea unei drepte puternice, aceasta "va avea o atracție gravitațională", de aceea vor putea trece la ei și din Partidul Popular". "Aici avem nevoie de un acord al celor mari, dacă se va realiza acest acord, acesta va deschide o cale clară și dreaptă și pentru FIDESZ", a spus premierul.

El a mai afirmat că au avut rezultate mai bune la alegerile locale decât se aștepta, dar a vrut să păstreze totul și să câștige încrederea oamenilor şi în mai multe așezări. După cum a spus, au recâștigat patru orașe reşedinţă de judeţ, dar au pierdut trei, dar au devenit mai puternici în toate consiliile judeţene. "Am rămas o forță politică dominantă în douăzeci de județe, în sectoarele din Budapesta am ajuns la egalitate, am pierdut unul și am câștigat unul înapoi", a explicat premierul, care a subliniat: "În vremuri de război, cu un an dureros de inflație pe timp de război în spate, a câştiga cu 14% faţă de cea de-a doua opoziţie, este un rezultat corect".

"Aşa este democrația, fiecare alegere este dificilă, succesul nu se dă gratis, acum să ne bucurăm că am trecut cu bine alegerile", a spus Viktor Orbán.

Ungaria vs. Europa de Vest

Referitor la retragerea Alexandrei Szentkirályi din cursa electorală pentru funcţia de primar general, a spus: potrivit opiniei candidatului partidelor de guvernământ "situația era că dacă toți trei rămân pe picioare, la Budapesta nu va fi nicio schimbare". Sfatul Alexandrei Szentkirályi a fost: "să jucăm șansa care se deschide odată cu retragerea sa".

Premierul a precizat: Este nevoie de multă muncă în Budapesta, fiind un oraș în faliment financiar. "Este nevoie de multă muncă pentru ca oamenii din Budapesta să poată trăi în orașul pe care îl merită".

El a vorbit și despre faptul că în politică contează doar timpul și munca depusă. În Ungaria, oamenii apreciază faptul că - spre deosebire de aproape orice altă țară europeană - aici există o activitate guvernamentală stabilă și predictibilă. Doar douăzeci la sută din activitatea sa este activitate politică, optzeci la sută este muncă serioasă guvernamentală, dar în Europa de Vest este invers, a precizat premierul, care a adăugat: "Dacă ai în spate o acoperire de aur, vei câștiga. Poporul ungar se uită înainte, la următoarele alegeri, dar acum trebuie să muncim și când va veni momentul, vom lupta și câștiga".

"Nu putem stabili un record mondial în fiecare zi, dar astăzi nu există niciun partid nici în Europa şi nici în Ungaria, care nu ar face imediat un schimb cu noi", a conchis Viktor Orbán.(MTI; traducere Rador Radio România)