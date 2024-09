Social Cinci morți în Galați, în urma viiturilor. Un elicopter Black Hawk survolează zona. Update







Update. În urma viiturilor devastatoare care au lovit regiunea, ISU Galați a confirmat că cinci persoane au fost găsite decedate, pintre care un bărbat din Pechea, altul din Drăgușeni, o femeie de 86 de ani din Costache Negri și o femeie de 75 de ani din Corod. O altă persoană este dată dispărută.

Situația rămâne extrem de gravă, cu sute de locuitori încă blocați în casele lor inundate, în unele locuri apa ajungând până la acoperișuri. Aceștia s-au refugiat în poduri pentru a se proteja de inundații.

Marcel Ciolacu se va deplasa în zonele calamitate

Premierul Marcel Ciolacu și-a anulat vizita programată în această dimineață la Botoșani pentru a merge în zonele calamitate din județul Galați:

Și reprezentanții PSD Botoșani au anunțat deplasarea premierului în zonele calamitate:

„Vizita la Botoșani a premierului Marcel Ciolacu a fost anulată! Din cauza situației de urgență din județele Galați și Vaslui, premierul Marcel Ciolacu și-a anulat programul politic și a plecat în zonele calamitate pentru a coordona intervențiile. În consecință, programul politic pe care-l avea astăzi la Botoșani, inclusiv conferința de presă anunțată pentru ora 12:30, a fost anulat”, au anunțat și reprezentanții PSD Botoșani.

Un elicopter Black Hawk survolează zona

Totodată, pe lângă forțele de intervenție implicate în gestionarea situațiilor de urgență de la sol, un elicopter Black Hawk al IGAv a fost direcționat spre județul Galați, acesta urmând să efectueze atât misiuni de survol, cât și misiuni de căutare-salvare.

De asemenea, secretarul de stat, șef al departamentului pentru Situații de Urgență, dr. Raed Arafat urmează să ajungă zonele afectate.

Reamintim ca în acest contex au fost luate măsuri privind activarea grupei operative la nivelul a 9 județe (BC, BT, BZ, GL, IS, NT, SV, VN și VS) dar și emiterea a 6 mesaje de informare a populației prin sistemul RO-ALERT în contextul avertizărilor hidrometeorologice la nivelul a 5 județe (AG, BC, GL, NT și VS) și a 4 mesaje prin sistemul CRAWL-TVR la nivelul a 4 județe (BC, GL, NT și VS); Misiunile sunt în dinamică, urmând să revenim, periodic, cu informații legate de situația din zonă.

Știrea inițială. În urma unei viituri devastatoare, două persoane au decedat în județul Galați, conform informațiilor furnizate de purtătorul de cuvânt al ISU Galați, Dan Ionașcu. El a raportat că un bărbat a fost găsit plutind în curtea unei locuințe din Pechea, în timp ce o femeie a fost descoperită în localitatea Drăgușin.

Județele Galați și Vaslui se află sub avertizare cod roșu din cauza ploilor intense și riscurilor de inundații și viituri.

Drumuri acoperite de ape în Galați

Viiturile din județul Galați au provocat închiderea unui drum național și a mai multor drumuri județene, afectând semnificativ infrastructura locală. În localitatea Cudalbi, situația este deosebit de critică, cu apa atingând aproximativ 1,5 metri înălțime, ceea ce indică gravitatea problemelor întâmpinate de locuitori.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Galați, precipitațiile abundente căzute în noaptea precedentă au avut un impact devastator asupra regiunii. Viiturile au deteriorat serios mai multe localități și au dus la blocarea temporară a căilor de acces, inclusiv drumuri județene și naționale, complicând astfel eforturile de intervenție și salvare.

500 de persoane blocate în locuințe, alte 60 evacuate

Dan Cristian Ionașcu, purtător de cuvânt al ISU Galați, a anunțat că până în prezent au fost evacuate 60 de persoane din zonele grav afectate de viituri. În plus, aproximativ 500 de locuitori din patru localități sunt într-o situație dificilă, mulți dintre ei fiind blocați în locuințele lor din cauza apelor care au ajuns la înălțimi de până la 1,7 metri în unele zone.

Pentru a face față acestei crize, Ionașcu a cerut locuitorilor să caute adăpost în locuri înalte, cum ar fi mansardele sau acoperișurile, având în vedere nivelul ridicat al apei. În același timp, oficialul a menționat că sunt în desfășurare intervenții de salvare cu bărci aduse de pompieri din mai multe județe. Există, de asemenea, apeluri la 112 din partea persoanelor care nu pot contacta membrii familiei din localitățile afectate, subliniind urgența situației.

Trafic închis pe mai multe drumuri din județul Galați

În acest moment, următoarele porțiuni de drumuri sunt închise traficului: • DN 25 între localitățile Vameș și Tudor Vladimirescu • DJ 251 între Cuza Vodă și Costache Negri • DJ 251A între Drăgușeni și Corod • DJ 242B între Suceveni și Drăgușeni • DN 24D între Vârlezi și Crăiești • DJ 251 în zona Cudalbi, unde apa atinge o înălțime de aproximativ 1,5 metri • DJ 253 între Băleni și Umbrărești • DJ 242 între Umbrărești și Târgu Bujor • DJ 242B între Băneasa și Moscu • DJ 251A între Nicopole și Brătulești • DJ 251 între Suceveni și Rogojeni • DJ 251 între Valea Mărului și Măcișeni • DJ 251 între Corod și Valea Mărului

Apa a ajuns la o înălțime de 1,5 metri. Municipiul Bacău a fost și el afectat

Viiturile și inundațiile au afectat grav localități precum Pechea, Costache Negri, Slobozia Conachi, Cuza Vodă și Tudor Vladimirescu, printre altele. Cudalbi se confruntă cu o situație critică, unde apa a ajuns la o înălțime de aproximativ 1,5 metri, punând în pericol locuințele și infrastructura locală.

Pentru a gestiona criza, autoritățile locale lucrează intens, alături de echipe de pompieri, polițiști, jandarmi și voluntari, pentru a oferi ajutor și a rezolva problemele create de viituri. Se recomandă evitarea zonelor afectate de trafic și respectarea indicațiilor autorităților pentru a asigura siguranța tuturor persoanelor implicate.

„Pe fondul manifestării fenomenelor hidrometeorologice periculoase, misiunile pompierilor băcăuani s-au concentrat pe înlăturarea efectelor produse de situațiile de urgență generate de acestea. Astfel, pentru gestionarea operativă a dinamicii din teren, s-a impus creșterea capacității operaționale la Detașamentele de Pompieri Bacău, Onești și Moinești”, potrivit unui comunicat de presă.

În municipiul Bacău, echipele de pompieri au intervenit pentru a evacua apa din zece locuințe, șapte curți și patru subsoluri, precum și de la două instituții și doi operatori economici. De asemenea, au fost curățate cinci străzi afectate de inundații, pentru a restabili circulația și a reduce impactul asupra comunității.

Impactul fenomenelor hidrometeorologice nu s-a limitat doar la municipiu, ci s-a extins și în comunele Hemeiuș, Măgura, Letea Veche, Nicolae Bălcescu și Filipești. Autoritățile locale continuă să monitorizeze situația și să coordoneze eforturile de intervenție pentru a gestiona efectele acestor evenimente extreme.