Viitorul ospitalității și al industriei alimentare. Inovație și soluții la F&B Innovation Camp

În perioada 11-13 noiembrie, Hospitality Culture Institute a organizat la Balvanyos Resort cea de-a patra ediție a F&B Innovation Camp. Acesta este un bootcamp dedicat inovației în industria alimentară și ospitalității din România.

În cadrul evenimentului, au fost peste 110 lideri din ospitalitate românească, investitori, fondatori de startup-uri, producători locali, specialiști IT, avocați și jurnaliști. Ei au lucrat împreună pentru a identifica cele mai importante provocări din industria alimentară. De asemenea, au încercat să găsească soluțiile optime pentru acestea.

F&B Innovation Camp

Printre cele mai importante acțiuni derulate în cadrul F&B Innovation Camp s-au numărat: workshopuri pe teme precum „Strategii de comunicare” „Digitalizarea unei afaceri HoReCa” și „Stabilirea obiectivelor de business pentru 2025”, dezbateri pe subiecte de actualitate, Pitching de finanțare pentru fondatorii de startup-uri care își propun să digitalizeze industria ospitalității precum și un eveniment de tip street food battle, în care cei mai apreciați chefi români, împărțiți în două echipe, au concurat pentru a-i impresiona pe participanți cu preparatele lor gătite în aer liber.

„Reziliența și creativitate sunt două dintre calitățile comune cele mai importante ale antreprenorilor și profesioniștilor din ospitalitate. Ambele atribute se pot însă dezvolta exponențial atunci când este facilitat networkingul și schimbul de experiență. Aducând la aceeași masă factori de decizie din partea celor mai importante grupuri din HoReCa, dar și profesioniști din industrii conexe, ne-am dorit să creăm cadrul prin care inovația să fie sprijinită. De la o ediție la alta, numărul participanților crește accelerat. Acest lucru ce ne face să ne dăm seama că un astfel de eveniment lipsea profesioniștilor HoReCa. Trei zile în care aceștia să iasă din operațional și să fie încurajați să colaboreze, să fie expuși la noi producători locali și să-și proiecteze planuri și idei pe termen mediu și lung”, afirmă Florin Maxim, fondator Hospitality Culture Institute.

F&B Innovation Camp este un program susținut de UniCredit Bank, cu sprijinul Bocado, 5 to go, Johnnie Walker, Freya POS, Purcari Wines. Parteneri media: Revista Capital, Canal 33, Kiss FM, G4Food, Infofinanciar.

Dezbatere între jurnaliști și profesioniștii din ospitalitate

Turismul românesc este o industrie a paradoxului. În ultimii ani, am putut observa cum românii încep să evite litoralul românesc. Ei sunt mânați de la spate de prețurile mari și serviciile primite. În același timp, observăm cum proiecte precum Via Transilvanica, care a obținut Premiul Special de Excelență în cadrul Galei Romanian Hospitality Awards 2024, reușește să atragă turiști străini și să fie inclus în Top 100 destinații turistice din lume.

Astfel, în cadrul F&B Innovation Camp, una dintre dezbaterile organizate i-a adus în prim plan pe jurnaliști și pe profesioniștii din ospitalitate: Sorin Andreiana, Redactor-Șef al Revistei Capital, Florentina Varga, Producător Radio România Actualități, Dumitru Bădiță, jurnalist TVR și G4Food, Lorand Szarvadi, proprietar Balvanyos Resort, Oana Coantă, chef și owner Bistro de l’Arte, Adriana Sohodoleanu, gastronom și doctor în sociologie și Marius Băzăvan, Coproprietar Bacolux România.

Concluziile dezbaterii

Profesioniștii din ospitalitate trebuie să investească în comunicare. „Chiar dacă turismul este o activitate extrem de solicitantă, antreprenorii din industrie, chefii și profesioniștii din top management trebuie să investească mai mult timp și energie pentru a construi relații profesionale strânse și transparente cu mass-media. Nici bucătarul și nici programatorul poate că, nativ, nu sunt buni vorbitori. Unul stă în spatele restaurantului, în bucătărie iar celălalt stă în spatele laptopului. Amândoi sunt tentați să lase faptele – dish-urile pregătite, respectiv produsele software dezvoltate - să vorbească pentru ei. Dar, în ultimii ani, specialistul IT pare că înțelege mai bine impactul comunicării publice. De asemenea, face eforturi pentru a dezvolta relația cu mass-media”, a afirmat Sorin Andreiana, Redactor Șef al Revistei Capital.

Jurnaliștii trebuie să învețe în profunzime particularitățile industriei HoReCa. Cum funcționează, care este legislația specifică și lacunele pe care le conține, care sunt asociațiile active din sector, cum evoluează industria și care sunt provocările cu care se confruntă.

2024, an de creștere pentru restaurantele românești

Un al doilea panel de discuții a fost dedicat provocărilor cu care se confruntă chefii români, de la furnizori și materii prime, până la forța de muncă, sistemul de returnare-garanție și posibilele creșteri de taxe. În cadrul panelului au participat: Alex Petricean, owner NOUA și NOUA B.A.R., Oana Coantă, owner Bistro de l’Arte, Mihai Toader, owner Soro lume, Ioana Bogdan, owner Ritual, Alina Macovei, owner A Bistro, Chef Giovanni, owner Il Viaggio, Bogdan Puiu, owner Soft & Grace.

Concluzii

Bucătarii care devin și manageri ating un nou nivel de cunoaștere care se reflectă inclusiv în inovarea dish-urilor. „Anul 2024 a fost cel mai greu dar și cel mai bun an pentru mine și restaurantul pe care îl conduc. Este, de altfel, primul an în care am preluat și îndatoririle de manager. Am fost nevoit să învăț să-mi ridic capul din dish-urile pe care le pregătesc și să ofer atenție tuturor rotițelor care țin în mișcare un restaurant. Am căpătat astfel o privire de ansamblu pe care nu o aveam înainte și care m-a ajutat să-mi dezvolt nu doar calitățile de manager, dar și viziunea din bucătărie”, a afirmat chef Mihai Toader, owner Soro Lume.

Producătorii locali care oferă calitate și continuitate vor fi protejați de întreaga breaslă. „Ne plac lanțurile scurte de aprovizionare și căutăm să valorificăm producătorii locali. Avem însă nevoie de furnizori care ne pot asigura continuitate. Încă este destul de greu să ne fie oferită această continuitate, inclusiv la legumele de bază, precum cartoful. Lipsa continuității creează o reacție în lanț. Eu voi fi nevoit să îmi asigur materia primă de la alt producător, care îmi va aduce cartofi cu un nivel diferit de amidon, ceea ce înseamnă că nu mai pot oferi clientului un piure care să păstreze consistența celui de săptămâna trecută”, a afirmat Alex Petricean, owner NOUA și NOUA B.A.R.

Producătorii locali oferă calitate

Totodată, Oana Coantă, owner Bistro de l’Arte, afirmă că producătorii locali vor fi protejați de întreaga comunitate.

„Eu dacă găsesc un producător local bun, distribui contactul lui către toți membrii Breslei Cârciumarilor din Brașov. Este și interesul meu ca acel producător să aibă vânzare, să își crească producția și să devină mai puternic, astfel încât să rămână în picioare și după prima criză sau moment dificil prin care va trece.

Achiziții în foodservice și politici ESG

Susținerea producătorilor locali a reprezentat un punct central și în ultimul panel de dezbateri organizat în cadrul F&B Innovation Camp. Aici au participat ca speakeri: Bogdan Cheța, Director de Achiziții Sphera Franchise Group (KFC, Pizza Hut, Taco Bell România), Cristian Turculeț, Head of Operations/Market Leader Romania, Rex Concepts (Burger King/Popeyes), Gabriel Melniciuc, CEO Spartan, Valentin Șoneriu – Director Carmolimp, Paul Iftode, Director de Achiziții City Grill Grup, Adrian Spătaru - Executive Chef Hilton Garden Inn Airport, Marius Băzăvan - Managing Partner Bacolux Hotels.

Grupurile din HoReCa, deschise către proiecte pilot cu producătorii locali. Există posibilitatea ca un producător local să nu poată susține nevoia unui întreg grup din foodservice. Totuși, dacă produsul pe care îl propune este calitativ, există deschidere către proiecte pilot cu potențial de creștere.

Se caută constant noi modele inovatoare de acțiuni conforme cu principiile ESG. Reducerea risipei alimentare, utilizarea ambalajelor biodegradabile și a energiei verzi sunt doar câteva dintre măsurile pe care marile grupuri din HoReCa le implementează pentru a respecta principiile ESG, care încep să cântărească din ce în ce mai mult în decizia consumatorului de a achiziționa de la un brand sau altul.

Cea de-a 5-a ediție a F&B Innovation Camp va avea loc în perioada 26-28 mai 2025. Biletele pot fi rezervetate accesând site-ul bootcampului.