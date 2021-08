Viitor sumbru pentru români. Atenție cu cine semnați contractele! „Era utilităților ieftine se apropie de final”

Liberalizarea pieței de energie s-a suprapus cu un context internațional de creșterea prețurilor, cu precădere pe fondul crizei economice înregistrată la nivel mondial, generată de pandemia de coronavirus. Autoritățile ar trebui să finalizeze cât mai repede legislația astfel încât să-i poată ajuta pe consumatorii vulnerabili, a transmis Iuliana Pănescu.

Specialista a mai vorbit, în interviul oferit Agerpres, și despre viitorul României în ceea ce privește energia, iar preconizările nu sunt deloc optimiste. „Considerăm că, în 20-30 de ani, piaţa de energie se va schimba total”, a spus Iuliana Pănescu.

De ce au explodat prețurile la energie?

Potrivit șefei diviziei de trezorerie a companiei Premier Energy, scumpirea facturilor în contextul liberalizării pieței este normală, însă România pare să fie campioană la atingerea unor maxime istorice în acest sens.

„E un moment dificil într-un context internaţional şi local dificil. În România avem temperaturi excesiv de mari, am avut oprirea unui reactor, avem modificări regulatorii, apropo de decontarea la 15 minute (pe bursa de energie – n.r.), toate acestea pun presiune, în contextul liberalizării pieţei. Este normal, dacă liberalizăm piaţa, în contextul cerere-ofertă, ca prima dată să avem o creştere de preţ, dar, alimentat de contextul în care ne aflăm, România marchează nişte maxime europene.

Nu suntem singurii. Piaţa românească este interconectată cu piaţa europeană, acesta este trendul în Europa, din păcate nu cred că vom mai avea de aici înainte preţuri mici la energia electrică, asta şi în contextul decarbonizării şi al ambiţiilor UE cu reducerea emisiilor de gaze cu 55% până în 2030. Se încurajează energia regenerabilă, dar suntem cumva insuficient din punctul de vedere al producţiei, trebuie să creştem, şi atunci nu avem ce face, ne uităm de pe margine.

Din aceste motive, pentru consumatori este un moment dificil. Cumva, nu ne-a ajutat vremea vara asta. Iarna n-o să ne ajute din nou vremea, pentru că trăim în Europa continentală şi o să vină iarna”, a declarat Iuliana Pănescu.

Trendul scumpirilor va continua. Ce poate să facă statul pentru a-i ajuta pe români

Iarna viitoare va fi una dificilă pentru cetățenii din România. Dacă va fi vorba despre o iarnă blândă, ca cea din anul 2019, s-ar putea presupune că facturile nu vor prevedea costuri foarte mare, însă prognozele nu par foarte favorabile din acest punct de vedere. Pănescu este de părere că o măsură bună, pentru o perioadă scurtă de timp, ar fi reducerea taxelor în sectorul energetic, de exemplu, aşa cum a făcut Spania.

„Ce poate face statul pentru consumatori ar fi să promoveze reglementările vizavi de consumatorii vulnerabili şi se discută zilele acestea şi am văzut că inclusiv premierul Florin Cîţu a anunţat că se discută acordarea unui sprijin pentru consumatorii care au probleme.

Tristeţea este că problemele vin din trecut, practic ele s-au acutizat în 2020, ca urmare a crizei Covid. Avem aproximativ 40% dintre familiile din România cu incapacitate de a-şi plăti facturile la utilităţi. Furnizorii, noi, pe partea de gaze, am încercat să îi sprijinim cât am putut, în sensul că nu am făcut deconectări, am reeşalonat datorii mai vechi, dacă aveau documente justificative, adică nici noi nu ne dorim ca clienţii să intre în incapacităţi, pentru că nu este un model sustenabil.

Va fi dificil. Va fi de văzut dacă Guvernul se mobilizează la timp să vină cu ceva palpabil. Vedem în alte ţări că deja au scăzut taxele pe zona de energie, gaze, Spania a făcut-o”, a explicat Iuliana Pănescu.

Ce obligații au consumatorii. „Nu trebuie să comparăm mere cu pere”

În același timp, dată fiind problema liberalizării pieței pentru energie, consumatorii au și ei o obligație de căpătâr: „să se uite foarte bine pe comparatorul de preţuri”. Preţul din factură e format din mai multe componente şi nu trebuie să comparăm mere cu pere, a spus

Apoi sunt acele măsuri de bun simţ pe care trebuie să învăţăm cu toţii să le aplicăm: să citim indexul şi să-l transmitem, ca să nu fim facturaţi pe index estimat, dacă pleci de acasă, în timpul iernii, nu o laşi la 20 de grade, o pui la 7 grade să nu îngheţe pereţii, măsuri de acest gen.

Noi am încercat să fim cât mai constanţi posibil, în acest mediu volatil. Noi avem oferte competitive pentru clienţii casnici valabile până la finele anului, pe 6-12 luni, pentru a le da o predictibilitate clienţilor. Dar consumatorii pot intra foarte uşor în capcana unui preţ foarte mic, care este pe doar o lună, de exemplu, urmând ca apoi să se renegocieze sau să varieze în funcţie de condiţiile pieţei. E important să ne uităm la asta, să fim atenţi ce semnăm.

Noi am evitat asta, să transpunem direct creşterile în facturile clienţilor, pentru că, dacă faci asta, de fapt nu ai o strategie de achiziţii, te ghidezi doar după piaţa spot, ceea ce înseamnă că eşti oportunist. Ori nu acesta este modelul nostru. În ultimii zece ani am construit un model aşezat, pe un portofoliu de clienţi stabil, care a crescut printr-un mix de achiziţii, fuziuni şi creştere organică.

Viitorul se arată sumbru. „Era utilităților ieftine se apropie de final”

România trebuie să se pregătească pentru șocuri din punct de vedere al costurilor utilităților, este de părere specialista. „Trebuie să ne pregăti cu toţii pentru ceea ce urmează, pentru că nu prea văd cum am putea ajunge înapoi”, făcând referire la toate domeniile, inclusiv eolian, solar, gas-to-power. „Considerăm că în 20-30 de ani piaţa de energie se va schimba total”, a mai spus Iuliana Pănescu.

În zona de energie regenerabilă avem potenţial de creştere în România. Ne lipsesc investiţiile. Acum se trezeşte din nou apetitul investiţiilor pentru zona de regenerabile.

Aveam în 2019 o producţie de energie regenerabilă de 24%. Preţul certificatelor de emisii creşte, cel al certificatelor verzi la fel şi este multă efervescenţă în această piaţă, inclusiv noi ne uităm la zona aceasta, pentru că ne dorim o integrare pe verticală. Avem electricitate în Moldova şi gaze în România, există sinergii care trebuie exploatate, dar trebuie completat cu o componentă verde. Este unul dintre focusurile noastre, să vedem în ce manieră putem exploata şi această zonă de verde.

România are un plan ambiţios în contexul Green Deal şi e clar că există interes şi jucători care au anunţat că pun capacităţi în funcţiune, însă este o zonă ce trebuie încurajată. Statul a făcut nişte paşi în acest sens, dar mai sunt lucruri de făcut. Se estimează că undeva în doi ani am putea avea şi noi legislaţia aliniată la cea europeană şi mă refer la contractele pe termen lung între participanţii în piaţă, contractele pentru diferenţă, sunt mai multe de pus la punct şi este important că există voinţă şi asta încurajează”, a declarat Iuliana Pănescu în interviul oferit Agrepes.