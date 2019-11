De luni bune tânăra a vizitat mai mulți medici esteticieni pentru a elimina tatuajul uriaș, de pe spate, cu chipul fostului acționar de la Dinamo. Mai are de scos unul de pe antebraț, unde a scris numele fostului soț.

Alina Vidican a plătit o sumă deloc de neglijat în dolari și a scăpat de tatuajele care îi aminteau de relația pe care a avut-o, anunță wowbiz.ro.

”Alina Vidican s-a obișnuit cu gândul că nu mai are de ce să spere la Cristi Borcea, așa că acum își vede de viața ei. Se ocupă de afacerile pe care le are în Miami, este foarte atentă cu cei doi copii ai lor și, normal, are grijă să își aducă părinții cât de des poate în Florida, pentru a petrece cât mai mult timp cu ei. Este încântată că cei doi copii ai ei cu Cristi Borcea s-au adaptat perfect la stilul de viață american și că se descurcă de minune la școală”, a spus, conform sursei citate, cineva din anturajul Alinei Vidican.

Sursa foto: Antena Stars, WowBiz

