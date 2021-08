Retras de pe micul ecran, Victor Slav și-a făcut timp să-și îndeplinească unul dintre cele mai mari visuri ale sale, acela de a avea propriul restaurant. Deși toți l-au sfătuit că nu este o perioadă tocmai bună să investească în Horeca, Victor este optimist și speră să treacă ușor peste pandemie.

VEZI GALERIE FOTO Poza 1/12

„De nebun m-am aventurat în proiectul ăsta. Îmi doream de foarte mult timp. Căutam un spațiu de patru ani de zile. Așa a fost să fie, să-l găsesc tocmai în perioada asta. Nu mi-a fost ușor. Este foarte greu. Într-adevăr Horeca este un domeniu afectat din plin în perioada asta, ne este frică de valul 4, dar cum am supraviețuit și celorlalte valuri, o să supraviețuim și valului ăsta. Sper să nu fie cu restricții atât de dure. Asta este provocarea mea”, a declarat Victor Slav pentru EVZ.

Cu toate că este implicat mai mult decât își închipuia, Slav ne-a mărturisit că acest business nu-l va îndepărta total de televiziune, ci dacă se va ivi un proiect care să fie pe placul lui, cu siguranță va accepta provocarea.

„De un an și vreo două luni nu mai sunt în televiziune și cumva m-am axat foarte mult pe partea asta. Nu mai sunt pentru că nu a venit deocamdată un proiect căruia să-i spun DA. Nu mai vreau să fac lucruri doar ca să le fac, ci dacă este ceva care consider eu că mi se potrivește. Nu m-am lăsat de televiziune. Între timp, îmi ocup cam tot timpul domeniul ăsta nebun, în care activez acum, dar îmi place”, ne-a mai spus fostul prezentator de la „Îmi place dansul”.

„Ajut de la debarasat mese, până la orice”

Pasiunea pentru bucătărie a început încă din copilărie când, în loc să mănânce mâncarea lăsată de mama lui, Victor își prăjea zilnic cartofi prăjiți și ouă ochiuri, însă la restaurantul său preferă doar să guste din preparate, nu să inveteze rețete. „I-am zis mamei: „vezi, dacă eu găteam de mic, uite unde am ajuns”. Lăsând gluma la o parte, intru în bucătărie doar ca să arunc un ochi pentru că am o echipă excepțională și nu am de ce să mă bag. Doar să gust din mâncare, atâta tot. Meniul îl discut într-adevăr cu șeful bucătar, cu Alin Barabancea care face parte din echipa națională a României de bucătari. El îmi spune ce ar trebui, eu gust pentru că sunt gurmand și cădem de comun acord”, a mai spus amuzat Victor, care ne-a mărturisit că dacă în bucătărie nu se bagă, mai precis la pregătirea preparatelor, când vine vorba de curățenie, servit pe la mese sau socializare cu clienții, Slav este primul.

„Ajut de la debarasat mese, până la orice. Să mă vezi cum merg cu farfuriile. N-ai văzut așa ceva. Când este al tău și stai acolo nu ai cum să nu te implici. Vezi lucruri pe care angajații nu le văd sau se fac că nu le văd. Tu ești puterea exemplului, adică trebuie să faci, ca ceilalți să facă după tine. Dacă face patronul, fac și ei,nu ?”, a mai spus fostul prezentator TV pentru EVZ.

Video: Răzvan Vălcăneanțu