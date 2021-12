VIDEO/ Soțul Deliei este total opusul artistei. Ei îi place luxul și extravaganța, el preferă să fie modest și discret

Împreună de 11 ani și căsătoriți de 9 ani, Delia și Răzvan fac totul împreună, chiar și atunci când vine vorba de investiții financiare. Totuși, în timp ce jurata de la „X Factor” cheltuiește enorm pe haine și accesorii, soțul ei preferă să reinvestească banii și nu pune atât de mult accent pe imagine.

Dovadă sunt cele mai recente fotografii. Zilele trecute fotoreporterii EVZ l-au întâlnit pe Răzvan Munteanu în momentul în care se îndrepta către o întâlnire de afaceri. Deoarece business-urile lui se învârt în diverse domenii, de la muzică, restaurante, construcții, până la cryptomonede, Răzvan își permite să se îmbrace cum dorește atunci când are o întâlnire.

Cu un trening negru, un rucsac în spate și cu părul prins dezordonat, soțul Deliei părea mai mult din peisajul oamenilor de afaceri din America decât de la noi. Cu o atitudine relaxată, Răzvan nu aduce deloc cu unul dintre cei mai potenți financiari oameni de afaceri de la noi. Pe lângă cluburile pe care le deține în Centru Vechi, de care știe toată lumea, Răzvan investește și în imobiliare, fiind partener cu unul dintre cei mai mari dezvoltatori din România. „Eu am plecat încet, ca și client, apoi ca investitor și apoi acționar. Adică am urmat toate treptele. Îmi place această afacere. O să avem niște proiecte care duc dincolo de rezidențial, o să apară o divizie premium. Eu am o teorie: în România, oamenii cu bani sunt cei mai defavorizați dacă urmăritm ce așteptări au ei și stilul lor de viață. Oamenii normali au foarte multe facilități. Clienții au venit la One United pentru că ce s-a promis aia s-a întâmplat plecând de la nivelul de calitate până la termenele de execuție”, i-a povestit Răzvan lui George Buhnici pentru canalul lui de YouTube.

Mai mult, este printre primii români care au investit încă de la început în monedele virtuale, iar pe lângă afaceriile proprii, Răzvan Munteanu este și managerul Deliei și se ocupă de tot ceea ce înseamnă cariera ei. „Mă ocup de cariera Deliei, îi fac management complet, cu tot ce înseamnă muzică, imagine, contracte, cântări, show-uri TV, alegerea pieselor. Urmăresc doar performanța și numărul unu în top. Cum am cel mai bun produs de pe piață, mă refer aici la Delia, și fac totul cu pasiune și dedicare totală, se văd și rezultatele. Muncesc 10-14 ore pe zi și am și în spate o echipă foarte bună, pe care o coordonez”, a mai spus