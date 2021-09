VIDEO. Silviu Mircescu a știut din școala primară că vrea să devină actor. „La serbări aveam și 4 roluri în aceeași piesă”

Până să ajungă pe scena Teatrului Național și în seriale de maximă audiență, Silviu își exersa talentul în serbările școlare acolo, după cum singur susține, încerca să acapareze tot spectacolul.

VEZI GALERIE FOTO Poza 1/12

. „De mic am făcut treaba asta, din școala primară, dar nu voiam să fac meseria de actor sau cântăreț, sau de dansator. Culmea e că le făceam pe toate. La serbări, cam toate momentele pe care le-am avut în școala generală, eu jucam în piesa de teatru, eu cântam, eu dansam, eu prezentam. Aveam la un moment dat și 4 roluri în aceeași piesă de teatru. În Albă ca Zăpada am fost copac, pitic, regele și vânătorul”, a povestit actorul pentru EVZ. Când a mai crescut, după ce a terminat liceul, Silviu mărturisește că a avut un moment de „rătăcire” și a încercat să se îndrepte către un alt domeniu. „N-am vrut să mă fac artist. Părinții mei m-au lăsat să fac ce vreau eu și ce simt eu și cum cred eu că ar fi mai bine. După ce am terminat liceul am dat la Jurnalism, după care mi-am dat seama că trebuie să fac ceva cu viața mea și ar fi fost păcat să-mi irosesc talentul, înclinație artistică. După care am dat la Teatru, am intrat din prima și iată-ne după 13 ani de carieră”, ne-a mai povestit actorul din VLAD.

Niciodată nu se va compara teatrul cu filmul

Pentru că și-a făcut debutul pe scena teatrului Odeon, Silviu se simte mai atras de teatru decât de film. „Atât filmul cât și teatrul sunt foarte frumoase, dar niciodată nu se va compara teatrul cu filmul. Pentru că la film ai dreptul să greșești. De aia se numesc duble, de aia poate să dea stop, poți să o iei de la început. Diferența dintre film și teatru e că la teatru e aici, acum și nu ai voie să greșești pentru că publicul care plătește bilet trebuie să vadă povestea, trebuie să te creadă pe cuvânt și trebuie să transmiți povestea indiferent dacă ai o zi bună, dacă ești bolnav, ai un deces în familie și toate cele”, ne-a mai spus Mircescu, completând că și după atâția ani de actorie are în continuare emoții, însă niciodată nu a și-a uitat replica sau nu s-a încurcat în vreun spectacol.

„Ca orice om am avut foarte mari emoții la început. Am avut tot timpul. Prima dată am jucat la teatrul Odeon, unde am fost cu domnul Florin Zamfirescu într-un rol principal și aveam foarte mari emoții pentru că era ceva nou, eram încă student. Încă mai am emoții, însă niciodată nu s-a întâmplat să uit să intru în scenă, să uit replica sau să nu știu ce să mai fac. Nu ai voie să greșești”.

Video: Răzvan Vălcăneanțu