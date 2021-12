VIDEO. Primele imagini cu Ilie Năstase după externarea din spital. Primul lucru pe care l-a făcut fostul tenismen, după ce a stat internat 2 săptămâni

Din fericire, faptul că este vaccinat l-a ajutat pe Ilie Năstase să treacă mai ușor peste boală și nu a avut nevoie de oxigen suplimentar pentru a putea să respire. Așa cum a declarat soția lui, Ioana Năstase, fostul sportiv nu a avut nevoie de prea multe zile de spitalizare, iar acum s-a pus pe picioare și nu pare să fi rămas cu sechele după ce a contactat boala.

„Mă simt bine, nu am nicio problemă. Nu știu cum m-am infectat. Acum mă simt bine pentru că am avut medicație și mă simt bine. Nu am avut febră. Tuse, tuse am avut. Sunt vaccinat. Uite că nu te ferește de treaba asta. Probabil că dacă nu eram vaccinat aveam o formă mai gravă. Știu că nu am nimic la plămâni și e în regulă”, a spus Ilie Năstase pentru antena3 la scurt timp după ce s-a internat.

Marți, fotoreporterii EVZ l-au întâlnit pe Ilie Năstase pe terasa unei cafenele din incinta unui cunoscut centru comercial. După ce a stat două săptămâni în spital, lui Ilie îi era dor să se plimbe prin oraș, fie el și București. Dar cel mai dor pare că îi era să mănânce preparatele unei cunoscute patiserii, al cărui client fidel este. „Am ieșit din spital, sunt bine, mă simt bine. Nu am nicio restricție, ce restricție să mai am după ce am stat 14 zile în spital. Am făcut acolo tot ce era nevoie pentru recuperare”, a declarat Ilie Năstase pentru EVZ.

Singur, fără Ioana, fostul mare tenismen a luat ziarul, s-a așezat la masă și, cât timp s-a delectat cu cele mai noi știri din sport, a băut o cafea și a mâncat mai multe pate-uri cu brânză. La plecare, a mai luat câteva la pachet, cel mai probabil pentru partenera lui de viață, dar și mâncare chinezească, preferata Ioanei.

Are în continuare verigheta pe deget

În ciuda tuturor zvonurilor, a declarațiilor făcute la nervi, Ilie și Ioana Năstase formează în continuare un cuplu și pare că fac eforturi pentru a rămâne o familie. Dacă Ioana este mai impulsivă și după fiecare ceartă spune că-l părăsește pe Ilie Năstase, la rândul lui, tenismenul este ceva mai calm și speră ca Ioana să fie ultima lui soție. De altfel, chiar dacă s-au mai certat și au stat despărțiți Năstase nu a renunțat niciodată la verighetă. Dovadă că și în cele mai recente fotografii realizate de EVZ se poate observa că o afișează cu mândrie.