VIDEO/ Primarul Olguța Vasilescu și-a făcut un adevărat matriarhat la Craiova. „Femeile trebuie să stea la aceeași masă cu bărbații”

Primarul orașului Craiova a acceptat să vorbească într-un interviu pentru EVZ despre cum reușește să răzbată într-o lume a bărbaților și câtă nevoie este de femei în politica românească. „Eu am spus întotdeauna că în partidele politice trebuie să fie desființate organizațiile de femeie, pentru că femeile trebuie să stea la aceeași masă cu bărbații. În Primăria Craiova este o situație specială pentru că eu sunt primar femeie, am două femei viceprimar și 80% dintre directorii de direcții sunt femei, deci putem să spunem că e un fel de matriarhat la Craiova, dar cred că asta se vede în primul rând în modul în care este gestionat orașul. Femeile se preocupă mai mult de estetică, de buna gospodărire decât ar putea să o facă un bărbat”, ne-a declarat Olguța Vasilescu.

Mai mult, politicianul este de părere că femeile se descurcă mult mai bine în problemele administrative decât bărbații, cei din urmă fiind ușor superficiali în unele situații. „Merg deseori pe stradă cu colegii de la salubritate, bărbați, și le arăt unde este mizerie, iar ei îmi răspund că lor nu li se pare. Tot timpul noi, femeile, avem ochiul format pe ceea ce înseamnă spații verzi, pe ceea ce înseamnă curățenie, ceea ce, din păcate, bărbații nu se pot lăuda cu acest lucru”, ne-a mai declarat Olguța Vasilescu. De alfel, primarul Craiovei se apără atunci când vine vorba de criticile pe care femeile le primesc atunci când vine vorba de bani publici, și anume că sunt mult mai cheltuitoare și risipitoarea, bărbații motivând că femeile au asta în ADN-ul lor. „Femeile sunt cheltuitoare atunci când vine vorba de genți și de pantofi, dar atunci când este vorba de administrarea unui oraș se schimbă lucrurile. Dacă mă uit, spre exemplu la Cluj, unde se dă pe un studiu de fezabilitate 8 milioane de euro pentru un spital, în condițiile în care noi am construit un spital cu 8 milioane de euro, nu aș zice că femeile sunt mai cheltuitoare”, ne-a mai spus amuzată politicianul.

„Cred că am foarte multe realizări cu care pot să mă laud”

Prezentă la Gala Capital „Top 100 femei de succes” nu am putut să nu o întrebăm ce înseamnă succesul pentru ea și dacă consideră că a avut parte de el de când a intrat în politică. „Ca ministru pot să spun că au fost legile pensiilor și salarizării, intership-ul, telemunca. Dacă nu ar fi existat acea lege, probabil că în pandemie nimeni nu ar fi putut să lucreze de acasă, iar ca primar acum mă laud că implementez cel mai mare proiect european, sau pe fonduri europene, din Uniunea Europeană, care înseamnă aducțiunea de apă, 450 de milioane de euro. Asta înseamnă că în 2023, toți craiovenii vor bea de la chiuvetă apă de izvor, direct din munte, adusă de la 120 de kilometri. Am mai făcut un stadion nou de fotbal, un stadion nou de atletism care este singurul din România omologat internațional, un spital nou privat, primul construit de altfel după Revoluție, parcurile care arată senzațional și asta o spun toți străinii. Chiar zilele trecute am avut o echipă de la televiziunea publică din Grecia, care făcea tot felul de emisiuni în orașele din balcani și care ne spunea că sunt cele mai frumoase parcuri pe care le-a văzut oriunde a mers. Cred că am foarte multe realizări cu care pot să mă laud”.

Video: Cristian Blancko