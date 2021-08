Destul de discretă atunci când vine vorba de viața amoroasă, Nicoleta Nucă le-a arătat fanilor inelul cu care iubitul ei a cerut-o în căsătorie, fără însă să ofere prea multe detalii despre cerea în sine. „Am zis da ! Te iubesc, Alex Ursache”, a scris concurenta de la „Bravo, ai stil! Celebrities”.

Despre momentul în sine Nicoleta Nucă ne-a declarat că nu vrea să vorbească, considerând că este de ținut doar pentru ei doi, însă ne-a mărturisit că nu i-a trecut nicio clipă prin minte că Alex are deja inelul pregătit și că în Turcia îi va pune marea întrebare.

„Nu am presimțit absolut deloc. Deci intuiția mea de data asta efectiv și-a luat bagajul și a plecat acasă. Nu am intuit nimic, nici măcar pentru o clipă nu am bănuit ceva. Absolut nimic. Dar știi de ce nu m-am gândit la genul ăsta de lucru? Prietenul meu știe că nu sunt genul de om care să iubească foarte mult surprizele. Eu l-am anunțat din start și l-am prevenit să-mi facă surprize cât mai rar pentru că nu știu cum o să reacționez. Adică nu știu adică dacă o să am vreo reacție adecvată în momentul ăla și atunci mai bine să evităm. I-am zis mereu să mă anunțe, măcar așa cât de cât. Cererea în căsătorie ar fi fost unul dintre momentele în care ar fi fost absurd să-mi spună că urmează să se întâmple ceva, o surpriză. Așa că m-a luat total prin surprindere. Absolut tot”, a declarat Nicoleta Nucă pentru EVZ. Cei doi nu au planificat nunta, mărturisind că nu se grăbește absolut deloc și că vrea să se bucure un pic și din postura de logodnică.

Video: Răzvan Vălcăneanțu