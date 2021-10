VIDEO/Fostul senator Marius Marinescu s-a transformat în justițiar pe strada lui. E abonat la dispeceratul poliției locale

Zilele trecute, extrem de nervos, cel mai probabil datorită faptului că nu era pentru prima dată când cineva își lăsa mașina în fața casei sale din zona de Nord a Capitalei, Marius Marinescu a chemat Poliția Locală.

VEZI GALERIE FOTO Poza 1/8

Fotoreporterii EVZ l-au întâlnit în momentul în care le explica oamenilor legii că nu poate intra în propria casă. Îmbrăcat într-un trening și cu o pereche de papuci, se vede cum fostul senator a ieșit în grabă din casă pentru a se asigura că polițiștii își fac datoria. Extrem de nervos, Marinescu s-a mai calmat abia după ce a văzut că unul dintre polițiști a început să scrie un proces verbal, cel mai probabil amenda pentru parcarea neregulamentară.

Marius Marinescu este se pare un abonat al dispeceratului de poliție. Președintele Federației pentru Protecția Animalelor și a Mediului este recunoscut pentru solitările și sesizările pe care le face în diferite situații.

A avut Covid-19

Așa cum reiese din imagini, Marius Marinescu pare că și-a revenit complet după ce, în urmă cu câteva luni, a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost intubat la secția ATI.Deși fost sportiv și încă practicant al boxului, acest lucru nu l-a ajutat prea mult atunci când a fost confirmat cu Covid-19.

„Într-o zi m-am trezit că aveam febră 40 de grade și respiram greu. M-am dus la geamul deschis și abia trăgeam aer. L-am sunat pe un prieten, medic de la Spitalul Miliar, i-am povestit simptomele și mi-a spus să vin urgent la spital. M-a internat și ce am trăit atunci m-a marcat. Oameni care au fost intubați nu au mai putut respira și „la revedere”, s-a terminat. Eu am fost intubat și la un moment dat s-a defectat rezervorul de oxigen. Vreau să vă spun că e groaznic, eram 4 pacienți în containerul ATI și ceilalți 3 erau disperați, țineau tuburile la nas ca nu cumva să le spună asistenta „dă-i și lu ăsta, că nu mai poate să respire”. 14 zile am stat cu tub de oxigen, am avut noroc că am fost foarte bine îngrijit, dar sunt oameni care au murit, am văzut cum se moare, poate și din cauza faptului că eu avut și alte comorbidități, și atunci este o problemă cu cei care împrăștie acest virus pentru că nu vor să se vaccineze”, povestit Marius Marinescu la Realitatea Plus.