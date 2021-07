Munciseră pentru fiecare cameră, pentru fiecare bucată de gresie sau petic de iarbă. Aveau universul lui, la marginea Bucureștiului, în comuna Berceni din Ilfov. Dar în mai puțin de o oră, totul s-a năruit. Au pierdut totul.

Cei doi se aflau în concediu la mare, împreună cu cei trei copii, când au primit teribila veste.

”Ciudat a fost că în după-amiaza aceea m-a durut foarte tare capul. Din senin m-a luat, pe la 17, fără să fi făcut ceva anume. Apoi, la 18, a sunat telefonul și ne-au spus…v-a ars casa.” a povestit Ștefan Coman pentru EVZ. Cei doi s-au întors degrabă acasă. Sau la ce mai rămăsese din casă.

”Am întrerupt concediul și am venit imediat acasă. Nu vreți să știți prin ce am trecut când am văzut ce a mai rămas din munca noastră. Nu m-am mai putut opri din plâns”, a povestit și Diana Coman.

În ciuda loviturii crunte primite, cei doi nu și-au pierdut însă încrederea. În ei înșiși și în oameni.

Urmăriți materialul video pentru a vedea cum a reușit familia Coman să treacă peste pierderea suferită.