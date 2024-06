Video. Joe Biden, confuzie totală la ceremonia de comemorare a „Zilei Z”

Joe Biden, liderul celei mai puternice națiuni,a participat împreună cu liderii mondiali la ceremonia de comemorare a 80 de ani de la Debarcarea Aliaților în Normandia cunoscută în istorie și sub denumirea de Ziua Z sa D-Day.

Eveniment de o importanță majoră, care a marcat începutul sfârșitului pentru Al Treilea Reich. Joe Biden s-a remarcat încă de la debutul evenimentului, la scurt timp după ce a coborât din limuzina prezidențială, președintele american părea dezorientat și părea că nu-și găsește locul.

Presa de peste Ocean a remarcat mersul sacadat al liderului american. Însoțit de Prima Doamnă, Joe Biden a urcat pe scenă unde a încercat să se așeze pe scaun, doar că organizatorii au omis să așeze un scaun și pentru președintele ajuns la venerabila vârstă de 81 de ani.

Biden arrives at the D-Day 80th anniversary ceremony clearly confused before shuffling like a robot.

He then appears to get confused while trying to take a seat and then freezes.

Later on, he leaves the ceremony while Macron stays and greets veterans.

There is no way Democrats… pic.twitter.com/66oSp4t4Js

— Collin Rugg (@CollinRugg) June 6, 2024