Informațiile pe surse de astăzi indică o diferență de aproape 1.000 de voturi în favoarea lui Tudorache, dar fostul primar e rezervat. ”Să așteptăm comunicarea oficială”, a spus acesta, precizând că are încredere că Ancheta a fost una corectă. ”Până în februarie, am crezut că va fi un blat. Când au acceptat să renumere voturile, am întrezărit o rază de speranță”, a mai spus Tudorache.

Iată principalele declarații ale lui Daniel Tudorache, acum parlamentar PSD