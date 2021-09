VIDEO. I-a fost frică să iasă din casă după ce s-a întors de la „Survivor România”. Raluca Dumitru a crezut că va fi linșată de fanii emisiunii

În cadrul competiției din Republica Dominicană, Raluca Dumitru a fost o persoană extrem de vocală care a intrat în câteva conflicte cu o parte dintre concurenți. Chiar dacă nu era nimic personal și majoritatea certurilor se datorau lipsei de hrană, a somnului, dorului de casă, urmăritorii fideli ai emisiunii au judecat-o aspru.

VEZI GALERIE FOTO Poza 1/12

„A fost oarecum și un șoc pentru că multă lume crezând că sunt scorpia de acolo de la „Survivor” pentru că eram genul de persoană mai directă. Imediat cum am ieșit din competiție și am citit câteva comentarii, eram foarte dezamăgită. M-au ajutat foarte mult prietenii și familia care mi-au spus că tot ce am făcut în Dominicană a fost bine, că am fost sinceră, am făcut ce am simțit, nu am fost falsă. Dacă nu eram încurajată de cei dragi cred că apelam la un psiholog. Credeam că nu o să mai pot să ies pe stradă”, a povestit pentru EVZ Raluca Dumitru.

„Mă gândeam să mă mut din București”

Chiar dacă „Survivor” nu era primul ei proiect de televiziune și este obișnuită și cu comentariile răutăcioase, Raluca ne-a mărturisit că acest reality show i-a atins limita.

„Știu că nu ai cum să fii plăcută de toată lumea. Poți să fii și Andreea Marin sau Mihaela Rădulescu. Cred că și ele la rândul lor sunt hate-uite. Știam lucrul ăsta, dar cu toate astea, venind dintr-o competiție, nu mai eram o persoană puternică, eram una slabă. Mi-am dat seama că departe de casă, de familie, de oamenii dragi, nu mai sunt atât de puternică. Credeam că nu o să mai fiu în stare să ies pe stradă. Mă gândeam să mă mut din București. Nu înțelegeam ce am făcut atât de rău. Abia după ce am explicat ce s-a întâmplat în Dominicană, am început să primesc mesaje frumoase, iar lucrul ăsta m-a făcut să prind din nou încredere în mine. Sincer îți spun, credeam că lumea o să mă bată pe stradă. Așa mă gândeam. N-am mai avut nevoie de un psiholog”, ne-a mai declarat Dumitru.

A scăpat de dependența de telefonul mobil

Reîntoarcerea acasă a avut însă și punctele ei bune. Unul dintre ele a fost acela că a putut să scape, într-un final, de dependența de telefonul mobil. În Dominicană și-a dat seama că poate trăi liniștită și fără el, iar acum nu mai petrece ore întregi butonându-l.

„Nu mă așteptam să rezist fără telefonul mobil pentru că, da, eu sunt dependentă de el. Non stop sunt cu el în mână. Dacă nu răspund trei minute la vreun mesaj, prietenele mele sunt panicate, cred că mi s-a întâmplat ceva. Cu toate astea, sincer îți spun, nu mi-a lipsit deloc telefonul la „Survivor” și chiar mi-a plăcut că practic am făcut un detox de telefon. Eram prea dependentă și eram numai cu ochii în el. De când am ieșit din competiție nu mai petrec atât de mult pe el. Am renunțat la toate jocurile, nu mai vorbesc atât de mult, nu mai trimit încontinuu mesaje. Mi-a prins foarte bine”, a mai povestit Raluca pentru EVZ.

Video: Răzvan Vălcăneanțu