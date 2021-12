VIDEO/ Horia Tecău și-a amânat retragerea din tenis, dar se ține de planul de a trăi și înafara sportului

„Sunt copleșit de o mulțime de emoții acum. Sunt recunoscător pentru călătorie, pentru ceea ce am trăit și pentru oamenii pe care i-am întâlnit pe parcurs. Sportul a fost locul meu de joacă, clasa mea, m-a învățay să visez, să cred și să dezvolt abilități de viață în acest proces. Energia terenului de tenis și a fanilor tenisului m-au răsplătit enorm și voi păstra acest sentiment cu mine pentru totdeauna. Acum, este timpul să ne bucurăm de viață într-un mod diferit și să transformăm toată această energie într-o nouă formulă”, a scris Horia Tecău pe Facebook în urmă cu câteva zile, anunțându-și astfel retragerea.

VEZI GALERIE FOTO Poza 1/13

Joacă tenis de mic, la început doar pentru a avea activitate, ca mai apoi să participe la turnee internaționale, iar la 14 ani să se claseze pe locul I la dublu, alături cu Florin Mergea, la europenele pentru juniori de la San Remo. De atunci a trăit doar pentru tenis și prin tenis. Ajuns la 36 de ani, Horia a decis că este momentul să se îndrepte către alte activități și să se bucure de oamenii din jurul lui, oameni de care nu prea avea timp.

În prima zi din decembrie, la scurt timp după ce s-a reîntors de la Cluj, fotoreporterii EVZ l-au întâlnit pe Horia Tecău în compania unor prieteni, pe terasa unei cafenele.

Deși temperaturile nu erau prea prietenoase, Tecău s-a bucurat de prezența amicilor săi, s-a jucat cu cățelul lor, dar s-a și întreținut cu cei care îl recunoșteau și îi adresau câteva cuvinte. Cei care s-au intersectat cu Horia pe 1 decembrie s-au simțit cu atât mai norocoși, cu cât constănțeanul este un simbol pentru țara noastră, reprezentând România cu mândrie peste tot în lume. Să ne reamintim că Tecău este cel mai bun jucător român din istorie, în proba de dublu, la concurență cu Ilie Năstase. De-a lungul carierei sale a strâns 38 de titluri, are 3 turnee de Grand Slam câștigate și medalia olimpică de argint cucerită în 2016, la Rio de Janeiro, în pereche cu Florin Mergea.

Mai vrea să joace un meci pentru România

Chiar dacă și-a anunțat retragerea, după meciul România-Peru din Cupa Davis jucat la Cluj, Horia Tecău a ținut un discurs emoționant prin care le-a promis susținătorilor săi că-l vor mai putea vedea jucând pentru România.

„Simt că am crescut într-o familie de la care am învățat și care m-a crescut de la 17 ani, de când am venit prima dată la Cupa David. Mereu am încercat să ajung titular, să aduc puncte României, dar mai mult decât atât, să reprezint România. Pot spune, după o carieră lungă, că sunt împlicint că am realizat acest lucru. Vă mulțumesc încă o dată, mă voi opri până nu mă emoționez prea tare, și în această campanie de Cupa Davis mergem înainte și se pare că va mai fi încă un meci”, a adăugat Tecău.