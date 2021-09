VIDEO/ Fiul lui Emilian Oprea a pus pe jar o întreagă echipă de filmare. „L-am văzut că-i sclipeau ochii, dar se făcea că nu știe nimic”

Cea mai recentă producție în care joacă Emilian Oprea nu este recomandată copiilor sub 12 ani, însă cu toate acestea publicul lui este format de mulți puști de aceeași vârstă cu copiii lui. Nu ar fi nimic deranjant pentru actor să aibă admiratori chiar și din rândul colegilor de școală și grădiniță ai copiilor lui, însă mărturisește că uneori îi este greu să le explice că ceea ce văd ei pe micul ecran este doar un rol și că în realitate nu este la fel de violent.

„La un moment dat mă mai duceam pe la grădiniță să-mi iau copiii și vedeam pe alți copii din grupa mai mare și chiar eram într-o zi cu prietenul și colegul meu Cristian Popa, care a apărut și el în VLAD, după o scenă violentă care fusese difuzată și a venit un copil la mine și m-a întrebat de ce l-am bătut. I-am arătat că suntem prieteni”, a povestit amuzat Emilian pentru EVZ. Cât despre copiii lui, niciunul dintre cei doi băieți nu este fanul lui, ba mai mult este de părere că nici nu știu exact care este meseria pe care o practică tatăl lor. „Copiii mei nu au urmărit serialul. Cred că eram într-o vacanță la un moment dat la munte și era un televizor în camera de hotel, eu mă uitam, iar eu au trecut așa prin fața televizorului și au făcut ceva de genul: „A, tati!” și au plecat. Știu că sunt actor, dar nu li se pare nimic ieșit extcepțional. De fapt nici nu trebuie să fie”, ne-a mai declarat interpretul lui Leo din serialul VLAD.

Atrași de culise și recuzită

Încet-încet Emilian a început să-i ia cu el la filmări sau la repetițiile de la teatru pe cei doi băieți tocmai pentru a le arăta cu ce se ocupă tatăl lor. Până acum niciunul dintre ei nu s-a arătat atras de zona artistică, fiind mai preocupați de culise și recuzita din filme. „Pe la teatru i-am mai luat așa când nu aveam cu cine să-i las și au fost foarte cuminți, nu au deranjat repetițiile. Sunt mai mult fascinați de culise. Pe cel mare l-am luat și la filmări, dar când i-am arătat oamenii de la cameră, prietenii mei de la sunet, nu a fost foarte interesat. Cel mai mult le place să stea la catering, la biscuți, la napolitare. Venim pe rând cu ei la filmări, că dacă i-am aduce pe toți clar nu s-ar mai putea filma. Ne-am mai nimerit așa cu mai mulți, dar e dificil pentru că îți trebuie o altă echipă se ocupe de ei”, ne-a mai declarat actorul.

Ștefan, fiul cel mare, s-a arătat atât de fascinat de recuzita de la VLAD, încât, după o filmare a vrut să plece acasă cu unul dintre pistoalele pe care le folosește Emilian în serial. „Filmam într-un hotel și eram pe hol, am scos pistolul, l-am pus pe mochetă lângă mine, am stat de vorbă cu fii-miu, și l-a un moment dat m-au chemat la cadru. Între timp m-am dus să-mi iau un pahar cu apă. Când m-am întors am crezut că cei de la recuzită au luat pistolul. Am intrat în camera de hotel unde trebuia să filmez și cei din producție m-au întrebat de pistol. M-am dus să-l caut, nu mai știam ce am făcut cu el. L-am văzut pe ăsta al meu că-i sclipeau așa ochii, dar se făcea că nu știe nimic. O întreagă echipă s-a pus să caute pistolul și a apărut el cu pistolul”, a mai povestit amuzat pentru EVZ.

Video : Răzvan Vălcăneanțu