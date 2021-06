Între afaceri, viața de familie și diverse întâlniri, Daniel Dineș își face timp și pentru propriile pasiuni. Fotoreporterii EVZ l-au întâlnit pe Dineș pe terenul de tenis. Sportul preferat al marilor case regale ale lumii și al milionarilor este trecut și pe agenda lui Daniel Dineș. „Înarmat” cu doi dintre cei șase bodyguarzi pe care îi are ca angajați permanent, cel mai bogat om din România are parte de tot confortul, fiind „răsfățat” mai ceva ca un șeic. Daniel Dineș conduce foarte rar, în majoritatea timpului apelând la un șofer, și nu pleacă de acasă fără cel puțin un bogyguard care nu are doar datoria de a-i asigura siguranța, ci și calitatea de valet.

Cel puțin asta reiese din cele mai recente fotografii cu Dineș. O dată ajuns la terenul de tenis, unde îl aștepta un antrenor personal, omul de afaceri și-a verificat telefonul mobil și a mai răspuns la un mail, timp în care angajatul îi ducea geanta cu echipamentul sportiv și o ladă frigorifică unde Dineș își ținea la rece sticlele cu apa plată.

Și-a făcut încălzirea cu pase scurte

Pentru că era o zi în care își luase liber de la birou, omul de afaceri nu a fost pe grabă, ci a avut parte de un antrenament ca la carte. Mai întâi și-a făcut încălzirea, antrenorul personal având grijă să nu-l epuizeze din primele minute ale întâlnirii, ca mai apoi, de la mingii ușoare, să treacă la antrenamentul propriu zis. La aproape 50 de ani, Daniel Dineș are o condiție fizică bună, însă i-a ținut cu greu piept mai tânărului adversar de pe teren. Partida s-a încheiat în momentul în care omul de afaceri a simțit că s-a eliberat de tot stresul acumulat în ultima vreme, dar și după ce a asudat ca lumea echipamentul sportiv.

Bodyguarzii nu l-au scăpat din priviri nici în pauza lor de masă

În tot acest timp, când șeful lor era prins în mijlocul partidei, angajații și-au comandat de mâncare și au luat prânzul pe o bancă în apropierea terenului de tenis, profitând de faptul că nimeni nu avea să-l atace în acel loc, dar și de faptul că Dineș era sub atenta lor supraveghere.

A dat mâna cu Victor Hănescu

La plecare, după ce a făcut un duș și s-a schimbat, Daniel Dăneș le-a făcut semn angajaților săi, care între timp termiaseră de servit masa și așteptau lângă mașină, să vină să-l ajute. În timp ce unul a luat lada frigorifică și rachetele de tenis, celălalt a luat geanta cu echipamentul sportiv din mâna șefului și a dus-o către mașină, nu înainte de a-l aștepta să-și ia rămas bun de la tânărul antrenor. Pe drumul spre mașină, Dineș l-a întâlnit pe Victor Hănescu la poarta terenului de tenis, unde tenismenul împărtășea din experiențele lui unor tineri aflați la început de drum. Cei doi au dat noroc, pesemne că nu era pentru prima dată când se întâlneau.