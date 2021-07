Lui Jesus del Cerro nu-i place doar să regizeze filme, ci scrie și cărți, lecturi plăcute și amuzante în același timp. Profitând de faptul că multe luni industria cinematografică a fost închisă, regizorul a profitat de timpul liber și s-a dedicat scrisului.

VEZI GALERIE FOTO Poza 1/17

„Anul trecut am făcut un film în Spania, cu actori foarte mari din Spania și Mexic, iar acum încep filmări cu Pavel Bartoș, la un film care se numește „Ramon” și la care vom începe filmările în noiembrie. Iar acum scriu o carte, sunt la a doua carte în pandemie. Am mai scris una, iar acum sunt la a doua. Am lucrat mult. Până și mama m-a certat că lucrez prea mult”, a declarat Jesus pentru EVZ. Așa cum s-a întâmplat și în cazul celorlalte cărți publicate, cele mai multe capitole au fost scrise în aeroport, între două zboruri. „În ultimul an m-am împărțit între Spania și România. Am casă aici, în București, am casă și la Madrid. Când am avut pregătire cu Pavel am venit în România, dar mai multe luni le-am petrecut în Spania, cu filmările de acolo”, ne-a mai spus amuzat del Cerro.

Lucrează sub presiune doar atunci când regizează

Jesus del Cerro este printre acei regizori care atunci când se strigă „Motor! Acțiune!” este aproape de nerecunoscut. „Eu am lucrat tot timpul sub presiune. Eu nu cred dacă un regizor vine ți îmi spune că nu lucrează sub presiune. În cinematografie este multă presiune cu timpul, cu banii, cu tot felul de lucruri. Trebuie să-ți mărturisesc că mie îmi place să lucrez așa, nu tot timpul, dar cred că presiunea face parte din mine. Pe de altă parte, în momentul în care mă apuc de scris, am nevoie să fiu liniștit. Nu pot să scriu cu mult zgomot în jurul meu. Deci când mă apuc de scris am nevoie de liniște, dar când fac filme sunt foarte agitat. Nu scriu la o mașină de scris, ci la un laptop normal, dar important nu este laptopul, ci ideea pe care o pui pe foaie”, ne-a mai povestit regizorul filmului „Miami Bici”.

Video: Răzvan Vălcăneanțu