VIDEO EXCLUSIV/ „Noaptea ca hoții” ! Consilierii Bran au votat în 10 secunde PUZ-ul supermarket-urilor din stațiune. „Se va creea un precedent și se va umple stațiunea de supermarket-uri multinaționale”

Deși inițial consilierii locali și însuși viceprimarul ne-au asigurat că ședința de consiliu va fi una transparentă și că ni se permite accesul, la fața locului lucrurile au stat cu totul diferit. Așa cum mai toți oficialii „se spală pe mâini” și invocă restricțiile impuse de pandemia de covid, și la Primăria Bran s-a aplicat aceeași placă. Chiar dacă am explicat că suntem vaccinați, că vom sta în cel mai îndepărtat colț, nu a fost chip să putem lua parte la ședință. Am fost invitați afară, sugerându-ne să urmărim pe pagina de Facebook a Primăriei.

„Trebuia să vă lase să filmați. Așa e normal. Trebuie să fim deschiși și să ne expunem punctul de vedere fără niciun fel de problemă. Eu vin la această ședință cu verticalitate, cu predictibilitate. Bran-ul a mai avut un astfel de proiect, care s-a respins, în 2019. În 2017 s-a făcut un PUG, nu mai știu ce s-a întâmplat cu el că nu a venit nimeni să ni-l supună la vot, dar știu că acolo nu sunt spații comerciale. Lăsând la o parte orice contradicție, orice acord, dezacord, avem o problemă cu traficul. Nu se poate. În plus, știm cu toții că se vor închide câteva afaceri locale, la care eu țin și mi le doresc”, ne-a declarat Petru Mogan, consilier PRO România care a afirmat cu tărie că va vota împotriva unei astfel de construcții, completând că nu vrea să fie părtaș la distrugerea unei stațiuni turistice. „Nu vreau să cred că părinții mei și eu voi lăsa o astfel de moștenire copiilor mei. Adică o multinațională. Să știți că sunt umblat prin lume și nu vă ascund faptul că am fost în Ucraina în concediu, în vara asta, n-am văzut niciun străin. Am fost în Elveția, Austria, în Germania…sunt ai lor. Mi-ar fi plăcut și aici să fie un supermarket al românilor și să fie amplasat, așa cum se amplasează peste tot, la periferie”, a mai declarat consilierul PRO România pentru EVZ. La fel de încrezător a intrat în sediul primăriei și Bogdan Pușcariu, reprezentat al asociației „Bran-ul nostru”. Optimist din fire, a sperat până în ultima clipă că cei 15 consilieri se vor răzgândi în ultimul ceas și se vor gândi la binele stațiunii. „Bran-ul reprezintă ceva pe harta României, dar noi ne-am dori să continue să reprezinte ceva, mai mult decât a fost până acum. Ceea ce provoacă aceste tegiversări, probabil nu este altceva decât un efect al opoziției noastre față niște interese financiare. Fiecare la Bran vine să facă bani și să relaxeze, cam aste povestea”.

„Mutilarea” Bran-ului

Cât timp presa îngheța de frig în curtea Primăriei Bran și încerca să prindă transmisiunea live de pe pagina de Facebook a primăriei, consilierii își dădeau acordul pentru construirea supermarket-urilor în comună. Nici nu am apucat să clipim, căci votul s-a și realizat. Mai mult a durat numărarea voturilor decât vot-ul în sine, pesemne că toți veniseră cu lecția învățată. Șocant este că nu a avut loc nicio dezbatere, așa cum ne-am așteptat să se întâmple. „Sunt dezamăgit. S-a adoptat proiectul de hotărâre, s-a dat avizul, se va construi. Acordul meu a fost împotrivă. Au fost 2 împotrivă și 10 pentru. Azi nu a mai avut loc o dezbatere pentru că a fost o dezbatere publică, au fost discuții în comisiile de specialitate, iar acum a fost ședință ordinară, doar votul în plen”, ne-a explicat Petru Mogan la ieșirea din sala de ședințe. Extrem de dezamăgiți au ieșit și restul oamenilor care au venit cu încercarea de a-i face pe consilieri să se răzgândească. Din păcate nici măcar nu le-a fost ascultat punctul de vedere. „Cert este că consilierii aproape în totalitate, vreo trei abțineri, au votat pentru construirea acestui magazin. Atenție, nu e vorba până la urmă de construirea unui magazin sau a unui supermarket, este vorba de stigmatizarea a unei întregi zone care încă mai deține patina timpului, care nu a fost încă afectată. Schimbăm PUZ-ul care până acum a fost un PUZ de locuințe și atunci tu stigmatizez acea zonă. Construiești un magazin, aprobi unul că ținem cont de toată lumea și este nevoie de unul, dar nu mai ai niciun cadru legal să mai refuzi încă 4 care urmează să vină”, ne-a mai declarat Bogdan Pușcariu, care a completat că singura dată când a putut oarecum să stea de vorbă cu oficialii, a fost în urmă cu câteva luni însă la o adunare la care consilierii nu au luat parte. Cu alte cuvinte tocmai cei care trebuiau să asculte părerile celor implicați în mod direct, să tragă propriile concluzii, nu au fost prezenți, ceea ce ne face să tragem concluzia că indiferent de argumentele celor care se opun construirii supermarket-urilor în comună, ei erau chitiți să emită avizul.

În timp ce majoritatea consilierilor au evitat să dea cu ochii de camerele de filmat să nu explice în ce direcție s-a dus votul lor, mult mai asumat și bucuros de rezultat s-a arătat poștașul comunei, același poștaș care a fost acuzat că a strâns semnături de la oamenii din satele care aparțin de comuna Bran, fără să le ofere prea multe detalii despre locul în care se vrea poziționarea supermarket-urilor multinaționale. „Faptul că am fost cel mai tare între oameni nu înseamnă că am făcut campanie electorală. Eu nu sunt angajatul Primăriei. Eu nu sunt angajatul oamenilor cu partide sau să fiu erijat de vreo organizație nonconformistă. Să știți că lucrez la compania națională Poșta Română, respectiv la oficiul Bran, de 30 de ani. Toți oamenii, când mă văd cu corespondența, mă întreabă una alta, când se construiește supermarket-ul. Asta m-a determinat că să mă fac aliat lor, celor cu pensii mici și celor cu salarii. Uitați am făcut o petiție cetățenească pe care am depus-o la Primăria Bran pe data de 13 august 2020. La acea dată eram în concediu de odihnă și în concediul meu fac ce vreau”, a declarat Dan Todor.