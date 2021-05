Anul acesta, David, fiul Iulianei Marciuc și a lui Adrian Enache, va împlini 16 ani, vârstă la care cei mai mulți băieți încep să se ferească de părinți și să împărtășească secretele doar cu prietenii din gașcă. Nu este și cazul lui David. Iuliana Marciuc ne-a mărturisit că din punctul ăsta de vedere se simte extrem de norocoasă, având acasă un adolescent care în continuare își vede părinții ca pe cei mai buni prieteni.

„Face 16 ani în octombrie. Nu îmi vine să cred că a crescut atât de mare. Nu închide ușa de la cameră, ci este în continuare foarte apropiat de mine și de tatăl lui. Suntem norocoși că este un copil cuminte, face diverse sporturi, are diverse activități. Treaba asta cu filmarea mă bucură foarte mult pentru are o activitate, ceea ce este foarte important că nu stă atât de mult pe telefon. Am fost cu el și într-o tabără. Eu am organizat un festival international de canto anul trecut online, iar anul acesta fizic pe scena de la Pitești. Premergător acestui festival am organizat o tabără și i-am zis să vină cu un prieten, el a venit cu șase băieți, dar a fost foarte bine pentru că m-am simțit foarte bine cu gașca lui de prieteni”, a declarant Iuliana Marciuc pentru EVZ.

Nu are încă o iubită

Chiar dacă în momentul de față adolescentul nu are nicio iubită, Iuliana Marciuc ne-a mărturisit că este conștientă de faptul ca va veni ziua în care David va veni acasă cu o domnișoară. „El este selectiv, așa s-a descris, iar eu nu pot să spun că sunt nerăbdătoare să vină cu o fată acasă. Eu sper că așa cum sunt deschisă cu prietenii lui, sper și cred că mă voi simți bine și cu iubita lui. O să-i dau și din gențile mele, rochii, dar nu cred că o să vrea ea pentru că este altă generație, au un alt stil vestimentar”, a mai povestit pentru EVZ.

Vrea o carieră în cinematografie

În clipa de față lui David nu-i stă mintea la fete, ci este implicat în tot felul de proiecte artistice. Adolescentul a început o carieră cinematografică, având deja la activ mai multe filme. „A mai jucat în două filme de scurt metraj, unul al grupei din care face parte de la Academia de Film Buftea și celălalt al unui student de la UNATC în lucrarea sa de final de facultate. În ultimul an David s-a schimbat foarte mult, adolescenții cresc și acum joacă într-un film de adolescenți, cu adolescenți”, l-a lăudat mama lui.

VIDEO: Răzvan Vălcăneanu