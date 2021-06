Sâmbătă, câțiva prieteni apropiați și familia s-au întâlnit la un cunoscut restaurant din zona de Nord a Capitalei pentru a o sărbători pe Cristina Mihaela. Dat fiind faptul că filmează aproape zilnic în Turcia, pentru „Puterea dragostei”, prezentatoarea TV vine în România o dată pe lună și atunci doar pentru două zile, așa că petrecerea a fost un bun prilej pentru a se distra alături de prietenii pe care nu i-a văzut foarte rar în ultimul an.

VEZI GALERIE FOTO Poza 1/13

„La 30 de ani mă simt ca la 20. Glumesc! Mă simt bine la vârsta asta pentru că simt că în momentul de față sunt în punctul în care mi-am dorit să ajung. Nu cred că mă simt mai matură sau mai cumpătată. Spre norocul meu am trecut frumos prin toate etapele și acum aștept să văd ce-mi rezervă numărul 30 (râde). Nu mă sperie deloc gândul că tot ce am trăit până acum va lua sfârșit o dată ce am împlinit 30 de ani, am acceptat lejer că am schimbat prefixul”, ne-a declarat Cristina Dorobanțu. Deși a visat o petrecere mult mai mare pentru această aniversare, pandemia și restricțiile actuale au făcut-o să se limiteze la numărul de invitați. Așa că finalista primului sezon „Bravo, ai stil” s-a rezumat doar la o petrecere discretă, elegantă, în stilul caracteristic.

„Tocmai de aceea am și dat petrecere. Din păcate, ținând cont de restricții, am fost nevoită să fac un eveniment intim. Nu am putut să-i chem pe toți apropiații, așa cum am sperat, însă am avut alături persoanele care mi-au fost alături cel puțin în ultimii ani. A fost destul de obositor să organizez totul, ținând cont că filmez în continuare la „Puterea dragostei” și pot să vin în România doar în weekend, însă a meritat. A fost o petrecere reușită”, a mai spus pentru EVZ tânăra prezentatoare.