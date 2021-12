VIDEO/ Crina Abrudan nu are copii, însă asta nu o împiedică să cumpere jucării. Uite cu ce a apărut acasă la Gabi Popescu

Zilele trecute, fotoreporterii EVZ au întâlnit-o pe Crina Abrudan într-un supermarket. Soția lui Gabi Popescu s-a dus să facă piața, însă printre rafturi a zărit o omidă de pluș, imensă, pe care și-a dorit enorm să o ia acasă.

VEZI GALERIE FOTO Poza 1/8

Este mai mult decât firesc că Abrudan nu a venit chitită în supermarket să cumpere o jucărie de pluș, ci că în momentul în care a văzut-o nu s-a putut abține. Omida multicoloră, cât Crina de înaltă, poate fi folosită cu ușurință drept pernă, asemenea celor folosite de femeile însărcinate în ultimul trimestru de sarcină pentru a putea dormi mai bine. Până în momentul de față Crina nu a confirmat nicio sarcină, însă recent a vorbit despre eventualitatea de a deveni mămică. „Din 2008 suntem împreună, dar suntem tot doi. Vrem copil, dar nu știu…”, a povestit recent Crina. Până va folosi omida drept pernă în sarcină, fosta prezentatoare TV se bucură de ea în compania soțului, atunci când au serile lor de film, sau de relaxare pe canapea.

Are grijă să mănânce sănătos

Principalul motiv pentru care Crina a intrat în supermarket a fost de a cumpăra de mâncare. Deși mulți o bănuiesc că arată impecabil deoarece se înfometează, Crina Abrudan mărturisește că nu ține diete, însă are norocul de o genă foarte bună. Totuși, atunci când merge la cumpărături are grijă să aleagă produse naturale, cât mai proaspete, fără prea multe adaosuri.

„Eu nu am ținut cont niciodată la ce mănânc, adică nu mă uit în farfurie să văd cât de mult mi-am pus să mănânc pentru că sunt zile în care mănânc și îmi este poftă și nu țin cont de nimic, dar sunt și zile, chiar și perioade când sunt stresată și agitată și nu mănânc atât de mult. Probabil se compensează cumva. Sunt norocasă”, a povestit Crina pentru EVZ. În plus, mai nou Crina își permite să facă orice „extravaganță” culinară, iar asta pentru că a reînceput să facă sport, merge la sala de antrenamente și are grijă să consume astfel și caloriile în plus.