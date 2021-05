„Dacă mă întrebi care e ultima carte cumpărată pot să zic că e o carte de bucate. Cu rețete. Am luat-o înainte de pandemie, pentru perioada de pandemie pentru că Gabi are o mare pasiune să stea să se uite la canalele de cook-ing și atunci am zis să nu mă las mai prejos, să fiu și eu documentată. Eu nu aveam răbdare să mă uit cu el la emisiuni, că era cald afară și ieșeam la soare. Știu acum ce e un ou poșat, dar nu mă întreba dacă am făcut vreodată ceva din cartea aia, că nu am făcut nimic”, a povestit Crina Abrudan pentru EVZ.