VIDEO. Ce l-a obligat Brigitte Năstase pe Florin Pastramă să facă. Imagini necenzurate cu ei pe șantier

Pe timpul mariajului cu Ilie Năstase, Brigitte s-a descurcat singură cu afacerile ei, neavând suport fizic din partea fostului mare tenismen. Lucrurile s-au schimbat în momentul în care a devenit doamna Pastramă. De când este măritată cu Florin, Brigitte a făcut tot posibilul să muncească cot la cot. Mai întâi au muncit în fast food-ul deschis de actualul soț, ca mai apoi să-l solicite la reamenajarea spațiului de joacă pe care l-a construit în Floreasca.

Zilele trecute, fotoreporterii EVZ i-au întâlnit pe cei doi în momentul în care se deplasau la locație. Din imagini reiese că tot greul a căzut pe Florin Pastramă pe care partenera de viață l-a desemnat să se ocupe de tot ce înseamnă partea de electricitate și finisaje.

Ce-i drept, Florin s-a lăudat de-a lungul timpului că nu există niciun antreprenor mai descurcăreț ca el, declarând că de-a lungul timpului a construit mai multe imobile de birouri, case și apartamente. În timp ce Pastramă căra tot felul de echipamente din portbagajul mașinii, Brigitte se plimba prin curte, vorbind la telefon, cel mai probabil luând comenzi pentru viitoarele zile de naștere sau petreceri pentru copii.

2000 de lei salariu pentru supraveghetoare copii

În momentul de față Brigitte Pastramă se ocupă personal de bunul mers al afacerii căci nu are personalul corespunzător. Deoarece spațiul de joacă a fost închis pe perioada pandemiei, bruneta a fost nevoită să-și concendieze angajații deoarece nu avea cu ce să-i plătească, iar acum a dat anunț că are nevoie de forță de muncă. Ținând cont că oferă doar 2000 de lei salariu pentru supraveghetoare copii, nu are depuse prea multe CV-uri, însă nu se lasă bătută. Nu ar fi pentru prima dată când Brigitte dă cu mătura, se ocupă de decorațiuni și chiar stă la petrecerile pe care le organizează la locul ei de joacă.