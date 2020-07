Zborul a fost deviat către aeroportul Stansted după ce în toaleta avionului a fost găsit un bilet de amenințare: la bordul aeronavei ar fi fost montată o bombă.

Două avioane Typhoon RAF au escortat avionul Ryanair după ce pilotul acestuia a raportat „incidentul”.

Avionul a aterizat, iar toți pasagerii sunt în siguranță.

„Aeronava şi pasagerii sunt verificaţi, autoritățile din Londra vor decide când pot zbura din nou spre Dublin”, a precizat un reprezentant al companiei.

Looks like two eurofighters? Circling stansted airport… #stansted #stanstedairport pic.twitter.com/JmORybxx7l

— Andy Kirby (@AndrewJohnKirby) July 13, 2020