Chiar dacă a învățat să gătească încă de când era mică și a făcut-o mereu pentru familia și copilul ei, doar de ceva vreme Anna Lesko le-a permis prietenilor virtuali și telespectatorilor să intre în bucătăria ei și a împărtășit cu ei din secretele ei culinare. De când lumea a văzut cât de bine arată preparatele ieșite din mâinile artistei, Lesko a început să primească mesaje prin care toți se arătau dornici să guste din mâncărurile ei. Așa că, nu de puține ori, artista a plecat de acasă și a făcut-o pe curierul pentru persoanele dragi.

„S-a întâmplat de câteva ori, dar asta pentru că fiecare are o poveste în parte. Cuza când s-a plâns că a rămas nemâncat, că a găsit un gândac în mâncarea pe care o comandase, eu tocmai găteam ceva. Nu m-a lăsat inima. Făcusem atunci o tartă cu carne, cu măsline, ceva foarte gustos și am zis că nu am cum să nu-l ajut. I-am scris pe Instagram și l-am întrebat unde stă. Noi ne-am cunoscut la IUmor și am avut timp să ne cunoaștem și ne-am apropiat. Când l-am văzut cum suferă de foame, cu gândacul în farfurie, nu am putut să-l las așa, nu am putut. Sau cum aș fi putut să o las pe Adela care tot timpul poftește la tot ce se întâmplă la „Vorbește lume”. Chiar nu pot să o las. Îi duc tot timpul ce gătesc în emisiune și îi las pe preș în fața casei”, a povestit pentru EVZ despre modul ei de a-și face apropiații fericiți.

Nu are timp de un restaurant propriu

Din ce în ce mai multe persoane îi sugerează Annei să-și deschidă un restaurant propriu sau măcar un serviciu prin care să livreze din preparatele ei delicioase. „Eu îi înțeleg și au perfectă dreptate. Și eu aș fi reacționat la fel dacă aș fi văzut pe cineva atât de pătimașă în bucătărie, dar nu e încă timpul să fac pasul ăsta. Dacă te apuci de un lucru cum este un restaurant, trebuie să se dedici trup și suflet. Trebuie să te implici personal că altfel nu iese ce trebuie”, ne-a mai povestit amuzată Anna, care a promis că în plus față de rețetele pe care le postează deja pe YouTube, va scoate și o carte de bucate în care va scrie și rețete mai ușoare pentru domnișoarele care nu sunt foarte familiarizate cu bucătăria, dar care vor să învețe să gătească pentru partenerii lor.

„Am să scot o carte de bucate. Deja am scris câteva rețete, tot așa cu iz ucrainiean, rusesc, moldovenesc, o să fie o amestecătură. Deci să vă așteptați la o carte de bucate, cu rețete nu foarte ușoare, dar cu rețete din care o să aveți ce să alegeți. O să fac mai multe ca să poată alege toată lumea: câteva ciorbe, câteva chestii pe bază de paste, câteva pe bază de carne, prăjeală mai puțină”, ne-a mărturisit Anna Lesko.

Video: Răzvan Vălcăneanțu