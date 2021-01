Anna Lesko își antrenează și mintea, nu doar corpul. „Mă antrenez urmărind știri pe evz.ro”

Este cunoscută pentru modul sexi și firesc cu care comunică cu admiratorii săi pe rețelele de socializare. La cei 42 de ani, Anna Lesko arată mai bine ca niciodată. Artista mărturisea într-un interviu că nu a avut niciodată probleme cu greutatea, nici măcar în timpul sarcinii, când nici măcar colegii săi de scenă nu au aflat că este gravidă decât abia în luna a șaptea. Atunci a făcut marea dezvăluire, în direct, la o emisiune TV, luând pe toată lumea prin surprindere.

„Eu nu am fost niciodată grasă sau mai plinuță. Nici când am fost însărcinată. Cel mai mult cred că am oscilat cu un kilogram, maximum două, dar care nici nu se observă. Am aceleași haine de acum o mie de ani. Poate mi s-a modificat un pic corpul după naștere. Am observat că anumite rochii îmi vin acum fixe la torace, dar atât.

Poate și pentru că eu nu mănânc carbohidrați în mod excesiv. Nu sunt genul de femeie care să mănânce zilnic pâine, paste sau pizza. Mănânc paste o dată la ceva timp. În rest, mănânc doar ce gătesc eu. Mă bazez foarte mult pe legume. Singurele dăți când nu mai țin cont sunt atunci când am pofte de ceva anume, dar după revin la stilul meu alimentar. Am norocul că, și dacă pun două kilograme, le pun uniform.”, mărturisea Anna Lesko în cadrul unui interviu pentru Viva!