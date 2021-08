Muzica a fost prima lui pasiune și prima lui sursă de venit. În adolescență, Andi s-a lansat ca DJ și astfel își făcea banii de buzunar. După o perioadă în care nu a mai mixat, acum trei ani s-a reîntors la platane pentru a-și satisface o nevoie sufletească, dorința de a retrăi clipele minunate din tinerețe.

După ce a investit în tehnologie și a apucat să pună muzică pe la diverse petreceri între prieteni, Andi Moisescu ne-a mărturisit că și-a descoperit o nouă pasiune. De mai bine de un an navigă în apele românești.

„În perioada asta am timp și pentru hobby-urile mele. Chiar și pentru muzică, dar nu am mai apucat să pun muzică în ultima vreme, e foarte adevărat, pentru că eu, depășind un prag important în viață, respectiv 45 de ani, tot acumulez pasiuni noi. Am început de anul trecut iahting-ul, sailing-ul de fapt, adică navigația cu vele. Am permis, am intrat într-o echipă de Regată, sunt membru într-un club și alerg acum. Am un echipaj de băieți foarte mișto cu care alergăm. O dată la două săptămâni avem Regată”, a povestit Andi pentru EVZ.

Nu o să renunțe prea curând la emisiunile de divertisment

Chiar dacă acum este fascinat de tot ce înseamnă navigația cu vele, Andi nu va renunța prea curând la televiziune, ci se organizează în așa fel încât să poată să le facă pe toate. „Acum sunt între sezoane. Apropo TV se face în timp real, deci acolo nu pot să fac nimic înainte. Avantajul lui „Pe bune !” este că el poate fi înregistrat tot sezonul o dată, ceea ce se și întâmplă. O să se suprapună un pic lucrurile pentru că începe și Apropo TV în septembrie, și în octombrie începem preselecțiile pentru „Românii au talent”. Atunci e puțin mai dificil pentru mine pentru că sunt luni, marți, miercuri, joi dedicat Apropo TV și proiectele mele online, și vineri, sâmbătă, duminică sunt trei zile de preselecții pentru „Românii au talent”, care înseamnă un 12-14 ore de filmare pe zi, zi de zi”, ne-a mai spus Andi Moiescu.

Video: Răzvan Vălcăneanțu