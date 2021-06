Înnebunită după soare și mare, Anda Adam a încercat să compenseze cumva vremea urâtă de care avem parte chiar și în luna iunie și a fost de vreo două ori în Egipt pentru a se bronza alături de fiica ei Eveline. Chiar dacă și-a luat porția de soare, artista ne-a mărturisit că nu este suficient și că oricând s-ar muta definitiv pe o insulă.

„Eu m-aș muta în Hawai. În caz că nu o să mă mai găsiți pe aici, să știți unde sunt. În Hawai. Vă spun de pe acum ca să nu spuneți că am dispărut fără urmă. Mă înfluențează vremea. Nu îmi place vremea de acum (nr. cu ploaie), mă deprimă, îmi dă o stare proastă. Deci eu vreau în Hawai”, a declarat Anda Adam pentru EVZ.

Deși meteostabilă, adică acea persoană căreia îi este afectată starea emoțională din cauza schimbărilor meteorologice, Anda ne-a mărturisit că nu este genul de persoană care se lase atât de mult afectată încât să aibă stări de anxietate sau să ajungă la depresie. „Sunt mult prea puternică ca și fire ca să am perioade de anxietate. Anxietatea nu este rudă cu mine. Încă nu ne-am înrudit și sper să nu ne înrudim niciodată. Dacă o prind știi ce bătaie îi dau. Eu dacă simt așa un pic că mă pândește (n.r anxietatea), îmi pun un pahar de șampanie și îmi trece. Nici măcar shopping-ul nu mai e de mine. A shopping de mașini, să-mi cumpăr o mașină nouă, da mă ajută. Dacă îmi iau un Lamborghini deja îmi trece orice anxietate”, ne-a mai povestit amuzată Anda Adam.

Cu toate că în momentul de față conduce un autoturism în valoare de 150.000 de euro, cântăreața visează la una de 300.000 de euro și speră ca anul viitor să o aibă în garaj. „La anul îmi schimb mașina din nou. Anul viitor voi fi într-adevăr super mulțumită și voi spune că asta este pentru că o să fie acea mașină la care visez de când aveam 20 de ani. Am luat-o treptat. Am mai muncit, am mai strâns niște bani ca să ne putem permite ceea ce ne dorim și la care mulți visează”, a mai spus Anda Adam.

Video: Răzvan Vălcăneanțu