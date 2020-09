De-a lungul timpului, s-a făcut remarcată, atât pentru talentul său, cât și pentru stilul nonconformist pe care îl adoptă.

Timpul nu pare să își fi pus amprenta asupra celebrei artiste. Cu toate că a născut, Anda Adam are o siluetă demnă de invidiat și se mândrește cu ea ori de câte ori are oportunitatea.

Nu puține au fost momentele în care artista a lăsat la o parte orice inhibiții și s-a lăsat fotografiată în ipostaze care au stârnit imaginația bărbaților.

Recent, artista a lovit din nou, făcând publice imagini care i-au lăsat pe fanii ei fără cuvinte. A a lăsat pe toată lumea fără cuvinte după ce și-a scos sânii la înaintare și a încins atmosfera.

Îmbrăcată cu o rochie neagră, extrem de sexy, artista și-a pus în valoare bustul generos. În scurt timp, admiratorii acesteia i-au lăsat mii de aprecieri și sute de comentarii, semn ca aceasta are cu ce se mândri, scrie Spy News.

Anda Adam se face „fermieră”

Anda Adam va participa la noul sezon al emisiunii „Ferma”, difuzată de Pro TV. Cântăreața susține că nu a muls niciodată o vacă, dar a văzut, pe internet cum se face și nu i se pare foarte complicat.

Nu am muls niciodată o vacă pentru că am crescut numai pe asfalt. Dar am văzut pe internet cum se face și nu mi se pare un lucru complicat, nimic de nerealizat, așa că abia aștept să fac asta. Mai ales că ador văcuțele, mi se par animale divine. Nu te poți uita în ochii lor… emit ceva puternic și profund”, a afirmat Anda Adam, conform viva.ro.

Cei 16 concurenți înscriși în emisiune se vor confrunta pe parcursul acestui sezon și vor încerca „să supraviețuiască” vieții la țară, cu toate greutățile și privațiunile pe care le implică aceasta.