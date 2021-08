VIDEO/ Amalia Năstase este pregătită să se despartă de fiica ei, Alessia. „Nu sunt genul de mamă care va face o depresie că-i pleacă copilul”

Deși Franța nu este la „o aruncătură de băț”, Amalia Năstase ne-a declarat că se bucură enorm că fiica ei, Alessia, a ales să studieze cât mai departe de casă.

VEZI GALERIE FOTO Poza 1/12

„M-am gândit cum e să am un adult crescut de mine. Am crescut un adult bun, empatic, frumos și talentat. Nu-mi vine să cred că am copii așa mari. Eu nu mă simt o mamă cu un copil de 18 ani. Eu mă simt tot prietena lor”, a povestit Amalia Năstase pentru EVZ. Cu o lună înainte de a se muta de acasă, Amalia mărturisește că nu doar că nu va face o depresie din faptul că nu o va ma avea alături, dar abia așteaptă ca Alessia să cunoască lumea. „De vizitat o să o vizitez îți dai seama, dar nu sunt genul de mamă care va face o depresie că-i pleacă copilul pentru că eu de aia am crescut-o, să plece, să arate tuturor ce poate să facă. Eu le iubesc atât de mult încât trăiesc prin ele și știu ce au de arătat lumii. Vreau să se ducă să vadă și lumea ce pot ele să facă”.

„O să plâng fără să mă vadă ea”

Cu toate acestea, ca orice mamă, Amalia recunoaște că cel mai probabil, în momentul în care o va însoți la Paris și o va ajuta să se instaleze în noua ei locuință, va vărsa câteva lacrimi, însă nu de tristețe, ci de mândrie. „Îți dai seama că o să plâng. Când o să plecăm de acolo îți dai seama că o să-mi dea lacrimile. Ne ducem și o ducem la Paris. Dar o să plâng așa, fără să mă vadă ea”, a mai povestit Amalia pentru EVZ. Chiar dacă va urma o facultate de design, Alessia Năstase nu va lucra cu mama ei, pentru brand-ul de haine pe care îl comercializează într-un centru comercial din București. „Ea este la o facultate, la cea mai bună facultate de design, Tom Ford și Marc Jacobs au făcut facultatea asta, dar ea studiază Fine Arts, adică Arte Frumoase în cadrul unei facultăți de design. Ea nu va face haine”.

Video: Răzvan Vălcăneanțu