Printr-o dietă minune, Amalia Năstase a reușit să slăbească nu mai puțin de 32 de kilograme.

„Am slăbit 32 de kilograme, am făcut o cură de slăbire anul acesta. Eu am ținut tot timpul diete, dar nu oscilam atât de mult cum am făcut-o în ultimii patru ani. Nu mi-a fost poftă de absolut nimic, sper să nu se mai pun înapoi pentru că știu prin ce am trecut ca să le pierd. Am avut noroc că nu a trebuit să-mi tai pieile, se putea duce totul la vale.

Eu realizam pentru că nu mai intram în haine, știam că sunt grasă, m-am întâlnit cu medicul estetician și i-am spus să mă taie. Am zis că nu-mi tai stomacul, așa că am hotărât să țin o dietă. Nu e o fericire să tragi după tine 32 de kilograme”, a declarat Amalia Năstase la un post de televiziune.

Amalia a fost căsătorită cu Ilie Năstase în perioada 2004-2010. În prezent, fosta soție a lui Ilie Năstase e căsătorită cu afaceristul Răzvan Vasilescu. “Am învățat foarte multe de la Ilie. Cu el am plecat prima dată din țară. Și alături de el am intrat într-o lume în care nu prea ai cum să intri. M-a prezentat unor oameni, care erau miliardari și a trebuit să învăț cum trebuie să mă comport.

Avem o relaţie excelentă, ne iubim foarte mult cele două fete pe care le avem împreună. În continuare, calităţile lui şi ale mele sunt nişte calităţi care construiesc ceva frumos (…). Ilie va fi bine, pentru că el este un om bun la suflet şi el are un Dumnezeu al lui”, a spus Amalia Năstase în urmă cu ceva timp, scrie Cancan.

