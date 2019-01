TEODOROVICI a COMANDAT, DĂNCILĂ a EXECUTAT. Şeful ANAF va fi DEMIS

Eugen Teodorovici a propus premierului Viorica Dăncilă schimbarea şefului ANAF, Ionuţ Mişa. Dăncilă urmează să semneze ordinul, au declarat surse guvernamentale.





Propunerea ministrului de Finanţe a ajuns deja la Guvern, iar Viorica Dăncilă este de acord cu aceasta, urmând să semneze, joi sau vineri, ordin de demitere a lui Ionuţ Mişa.

Eugen Teodorovici i-a reproşat şefului ANAF, Ionuţ Mişa, gradul de colectare redus pe anumite componente:,TVA sau recuperarea prejudiciilor.

ANAF a avut un an bun din punct de vedere al încasărilor, dar în lunile octombrie şi noiembrie a fost înregistrată o plafonare a acestora, transmite Mediafax .

Preşedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat la finalul lui 2018, că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ar trebui să se restructureze, astfel încât să poată realiza controale eficiente la marile companii.

„Eu am aşteptat doi ani de zile ca ANAF şi conducerile ANAF din aceşti doi ani de zile să înţeleagă că noi ce am vorbit în campanie nu a fost glumă. Păi, la ora asta noi nu putem să ne aşteptăm că poate să meargă o echipă de la ANAF la o megasocietate, care are în spate Big Four, Big Five, şi să se bată cu specialiştii de acolo. Nici gând! Deci, ANAF, dacă nu se restructurează rapid, în aşa fel încât să se poată bate cu aceste companii mari, înseamnă că acolo trebuie să scuturăm pomul foarte puternic”, a spus Dragnea, pentru Antena 3.

Liderul social-democrat a adăugat că una dintre variante este acordarea unor bonusuri foarte mari pentru inspectorii ANAF.

